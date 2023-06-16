Собери все «Комсомольские первоцветы». Фото предоставлено организатором.

С праздником! В этом году «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» празднует свое 30-летие. В честь юбилея «Комсомолка» проводит акцию под названием «Комсомольские первоцветы». Спешите приобретать газету, ведь вы можете выиграть подарки!

Условия участия в акции

Покупайте все ежедневные и еженедельные выпуски газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурга» с 19 июня по 7 июля, вырезайте разные цветы, наклеивайте их на основу-букет и получайте подарки!

ВАЖНО!

Мы публикуем изображения с цветами в разных газетах, поэтому собрать весь букет получится только при покупке ежедневных и еженедельных выпусков.

Первые 100 человек, собравшие весь букет и позвонившие в редакцию с 10 июля, получат подарки от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и партнера проекта - кондитерской фабрики «НЕВА»: зефир, пастилу, мармелад и книгу.

Призы выдаются с 10 июля в редакции по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72.

КСТАТИ

В каждом выпуске вместе с описанием акции вы найдете интересные факты о «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», о которых вы точно не знали!

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