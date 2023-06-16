В России растет популярность ответственного финансирования. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Новый тренд последних лет - ответственность и экологичность в сфере бизнеса и инвестиций. В результате появился новый термин: «принципы ESG» (экологическое, социальное и корпоративное управление). Пионерами нового движения стали западные страны, однако недавно к ним присоединилась и Россия. Сегодня отечественные компании семимильными шагами осваивают инструменты ответственного финансирования, позволяющие привлекать средства на проекты, связанные с охраной окружающей среды. Неудивительно, что о перспективном направлении много говорили на Петербургском международном экономическом форуме.

- Прошлый год для российского ESG-мира стал годом проверки на прочность, тем не менее рынок устойчивого финансирования адаптировался к новым условиям и, начиная со второй половины 2022 года, демонстрирует медленный, но все-таки рост, - пояснил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. - Российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки - наращивать объем «зеленых» и ESG-кредитов. По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 миллиардов рублей после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 миллиардов рублей. Если говорить про Сбер, то наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 триллионов рублей. В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 триллионов рублей. Рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые.

По словам эксперта, тенденции роста рынка устойчивого финансирования и выпуска ESG-бондов в России и в мире схожи. После замедления мировой динамики рынка в 2022 году ожидается увеличение объемов размещения новых ESG-облигаций на 5–17%. Наибольший рост ожидается в Латинской Америке (+60%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+20%). В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка. Основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Здесь ключевыми объединениями являются ШОС и БРИКС, с которыми Минэкономразвития России уже ведет работу в этом направлении.