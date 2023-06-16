Чемпионская награда «ФосАгро». Фото: пресс-служба ФосАгро.

Компании «ФосАгро» на Петербургском Международном экономическом форуме вручили награду за победу в спортивно-деловой премии «Чемпион». Церемония награждения состоялась на сцене театра Юсуповского дворца, и в ней приняли участие министр спорта России Олег Матыцын, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и другие именитые спортсмены. Они и вручали награды лидерам бизнеса за вклад в развитие российского спорта.

«Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов. Мы вместе, и мы преодолеем все трудности, - сказал Олег Матыцын, открывая церемонию. По словам министра спорта, ведущие компании принимают деятельное участие в развитии спорта, помогают создавать новую спортивную инфраструктуру в регионах, поддерживают федерации и соревнования, вносят вклад в развитие корпоративного и массового спорта.

Фото: пресс-служба ФосАгро.

Премию компании вручала Елена Вяльбе, знакомая многим работникам «ФосАгро» по совместным мероприятиям. Она поблагодарила компанию за поддержку лыжного спорта и крупных спортивных проектов.

«Для ФосАгро поддержка спорта – это неотъемлемая часть политики, направленной на формирование в регионах нашего присутствия благоприятного социального климата. В рамках этой работы мы оказываем системную поддержку развитию как детского и любительского спорта, так и спорта высоких достижений. Отдельным направлением работы для нас являются инвестиции в совершенствование спортивной инфраструктуры городов присутствия», - отметила Светлана Афанасьева.

Примечательно, что компания уделяет повышенное внимание именно массовому спорту и особенно детскому спорту. Во всех городах, где находятся крупные предприятия «ФосАгро», действует корпоративная программа ДРОЗД - «Детям России образование, здоровье и духовность» В этом году масштабный социальный проект отметил 20-летие. Под крылом ДРОЗДа работают 77 секций по 20 видам спорта. Дети бесплатно занимаются футболом, гандболом, боксом, плаванием, художественной гимнастикой, волейболом, баскетболом, хореографией, шахматами, полиатлоном, лыжами. Сейчас в секциях ДРОЗДа занимаются более 7200 детей. Ещё около 50 тысяч юных и взрослых спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой проекта.

Фото: пресс-служба ФосАгро.

Как признаются местные власти, вклад «ФосАгро» в развитие детского и юношеского спорта, пропаганду здорового образа жизни, трудно переоценить. Не так давно правительство Ленинградской области вручило волховскому «ДРОЗДу» спортивную премию в номинации «Социальный вклад в спорт» по итогам работы в 2022 году. Сегодня в Волхове более 700 детей бесплатно занимаются по семи спортивным направлениям. Известна своими достижениями женская футбольная команда «Татьяна». Профессионалы помогут юным спортсменам повысить мастерство. Уже в шестой раз в Волхове прошел на базе шахматного клуба «ДРОЗД» региональный этап турнира «Белая ладья». В соревнованиях принимали участие сильнейшие команды Ленинградской области.

Наполнена событиями и достижениями спортивная жизнь и других городах, где находятся предприятия «ФосАгро». Копилка наград растет.