Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года.

В рамках соглашения планируется финансирование договоров в области оказания услуг по ремонту, переустройству и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Мы работаем с компанией ««Россети Ленэнерго» более четверти века. В последнее время, помимо кредитования операционной и инвестиционной деятельности компании, мы усиливаем сотрудничество по банковским гарантиям. Соглашение свидетельствует о том, что наше многолетнее сотрудничество продолжится и, уверен, станет ещё более эффективным».

Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»:

«Сбербанк – один из ключевых стратегических партнеров «Россети Ленэнерго», что подтверждается взаимовыгодными отношениями на протяжении многих лет. Подписанное соглашение имеет важное значение для нашей компании в рамках продолжения долгосрочных связей с крупнейшим игроком финансового рынка России». Реклама.