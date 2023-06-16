Группа «Чайф» станет хедлайнером «Алых парусов»

Финальный аккорд перед появлением брига с алыми парусами в акватории Невы – песни группы «Чайф». Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Организаторы главного выпускного страны назвали хедлайнеров шоу «Алые паруса», который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге 23 июня. Главной звездой для вчерашних школьников станет рок-группа «Чайф». Также на сцену на Дворцовой в этот вечер поднимутся: белорусский певец LYRIQ, Тося Чайкина, Юлиана Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, The Hatters.

Как подчеркнули в пресс-службе Пятого канала, состав артистов подобран таким образом, чтобы концерт понравился аудитории разных возрастов.

- В этом году сцена представляет собой своеобразный портал, который позволяет выпускникам заглянуть в будущее и увидеть, каким оно может быть, - рассказала генеральный продюсер концертной части праздника Лидия Бутузова. - Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные шоу-номера, декорации и видеоконтент. Для Тоси Чайкиной создали оформление пространства и костюмы в стиле футуристических нимф и загадочного леса. В номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.