Увидеть глазами Петра I: Гостям ПМЭФ представили цифровую Кунсткамеру XVIII века

Гостям ПМЭФ представили цифровую Кунсткамеру XVIII века. Фото: пресс-служба «Газпром».

В какой музей первым делом идет приехавший в Петербург турист? Конечно же в знаменитую Кунсткамеру! Сегодня Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших в мире. Его коллекционные фонды насчитывают более 1,2 миллионов единиц хранения. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Газпром» и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве и презентовали восторженной публике новый уникальный проект - «Цифровая Кунсткамера XVIII века».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

На третий день ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на стенде «Газпром» председатель правления компании Алексей Миллер и директор Кунсткамеры Андрей Головнев поставили свои подписи в особом документе. Его цель - сохранение культурного наследия Петербурга, развитие музея и реализация многофункционального социального проекта «Друзья Петербурга».

- Наша компания продолжает сотрудничество с одним из самых знаменитых музеев мира и символом Петербурга, - отметил Алексей Миллер. - Со времен Петра I наша страна отличается новаторством, стремлением к поиску новых технологических решений. Очень приятно, что музей идет в ногу со временем.

После церемонии подписания участники мероприятия перешли в презентационное пространство ПАО «Газпром». Его дизайн разработали в сотрудничестве с Кунсткамерой. Место выдержано в стилистике новой постоянной экспозиции музея «Имперский зал: Многонародная Россия». Директор Кунсткамеры Андрей Головнев лично провел экскурсию для журналистов и рассказал подробности истории становления знаменитого хранилища культуры.

Новая экспозиция Кунсткамеры создана при поддержке ПАО «Газпром». Она посвящена народам России, населявшим территорию страны в XVIII веке. Выставка оформлена в стиле реконструкции «парада народов» 1740 года, приуроченного к потешной «ледяной свадьбе» при дворе Анны Иоанновны.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Также восторженным гостям форума представили проект «Цифровая Кунсткамера XVIII века». С помощью технологии виртуальной реальности любой желающий будто на машине времени мог переместиться на три столетия назад. Через VR-очки взгляду предстает Кунсткамера времен Петра I, когда по указу императора туда свозили «каменья необыкновенные, кости человеческие и скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, старое ружье, посуду, все, что зело старо и необыкновенно». Во время цифровой экскурсии можно в деталях рассмотреть исторический фасад здания и обойти залы музея с удивительными экспонатами, скелетами людей и животных, Анатомической коллекцией Фредерика Рюйша, мюнцкабинетом, императорской библиотекой и другими диковинками.

- Проект «Цифровая Кунсткамера XVIII века» - это лаборатория-батискаф, которая погружается на 300 лет в прошлое, - заметил Андрей Головнев. - Она позволяет открыть историю науки, музейного дела и самопознания нашего отечества. Экспозиция здесь на ПМЭФ и та, что находится в виртуальном пространстве, слиты одной общей идеей - многонародности России. Наш новый проект - это возможность нового исследовательского и просветительского ракурса на историю этой национальной идеи.