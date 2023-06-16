В Петербурге Сбер презентовал туристический маршрут от Северной Столицы до Южного побережья Крыма в рамках ПМЭФ 2023. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В рамках Петербургского международного экономического форума на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга проходят Дни Воронежской области.

Во время мероприятия состоялась презентация петербургской части туристического маршрута «Ольденбургские. Путешествуй по России» и автопробега «Путешествуй со Сбером».

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

«Будет замечательно, если нынешнее короткое знакомство с Воронежской областью в рамках Дней в Санкт-Петербурге побудит многих приехать к нам, чтобы на месте увидеть все красоты, богатства и достижения».

Проекты направлены на популяризацию внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Главной темой, объединяющей несколько регионов, стала история семьи Ольденбургских – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге был создан единый пешеходный маршрут. Он объединяет около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Уже в августе Сбер организует автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту «Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта». Общая протяженность пробега составит 3 607 км. Его участники проедут по трем главным федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида», и посетят десятки достопримечательностей, а также знаковых мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России.

Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

Информационную поддержку проекта осуществляет сервис 2GIS. На его базе будет создана информационно-навигационная страница, которая поможет путешественникам узнать о туристических объектах на маршруте, а также проложить наиболее удобный путь следования. Рекомендации будут предоставляться, основываясь на геолокации путешественников. Генеральный информационный партнёр автопробега – Рамблер. Реклама.