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Экономика16 июня 2023 17:05

Андрей Белевцев на ПМЭФ-23: Залог успеха — инвестиции в ИТ-фундамент компании

Сбер уделяет много внимания разработке и внедрению решений для митигации рисков вендоров
Андрей Белевцев на ПМЭФ-23: Залог успеха — инвестиции в ИТ-фундамент компании. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Андрей Белевцев на ПМЭФ-23: Залог успеха — инвестиции в ИТ-фундамент компании. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев выступил на сессии «Развитие критической информационной инфраструктуры: угрозы и перспективы» на ПМЭФ-2023.

По мнению Андрея Белевцева, на рынке растёт число компаний, которые стремятся использовать в собственной информационной инфраструктуре то ПО, которое им понятно и которое сейчас способно заменить иностранные решения.

Кроме того, Андрей Белевцев считает, что компаниям следует обратить внимание на использование облачных сервисов в работе. Им стоит рассмотреть вопрос об отказе от небольших, неподдерживаемых серверов с неизвестным ПО, находящихся в периметре своих ЦОД, и сделать выбор в пользу облачных инструментов, которые уже успешно работают на рынке, отвечают регуляторным нормам и нормам кибербезопасности.

Он отметил, что Сбер уделяет много внимания разработке и внедрению решений для митигации рисков вендоров. В арсенале банка уже есть реальные решения, которые работают в периметре банка и протестированы под нагрузками. Наглядный пример — семейство продуктов собственной разработки Platform V. Более 50 продуктов семейства уже внесены в реестр российского программного обеспечения.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«У нас большая, высоконадёжная и высоконагруженная система — и при этом очень часто изменяемая. А это невозможно делать, если работать с большим набором продуктов разных производителей, тем более которые оказываются без поддержки. Со своей стороны, мы чувствуем ответственность перед индустрией. Поэтому в прошлом году более 50 наших продуктов внесли в реестр отечественного ПО. Они обладают открытым или контролируемом нами исходным кодом, который верифицируется, проверяется на все возможные уязвимости в каждом новом релизе».

В дискуссии также приняли участие заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, старший вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар», генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, генеральный директор «Гринатом» Михаил Ермолаев, заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин. Реклама.

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