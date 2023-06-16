75% всех переводов по Системе быстрых платежей делают клиенты Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Наверняка каждый хоть раз в своей жизни переводил деньги по Системе быстрых платежей. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме

выяснилось, что 75% всех входящих и исходящих переводов по СБП принадлежит клиентам Сбербанка.

- За последние два года система активно развивалась и набирала популярность среди пользователей, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. - Оборот в Сбере в месяц вырос в четыре раза, а в день наши клиенты совершают около 200 миллионов переводов по СБП. Реклама.