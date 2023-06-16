Сбер и СПбГУ будут готовить специалистов в области информационного права и защиты данных. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В ходе Петербургского международного экономического форума Сбер и Санкт-Петербургский государственный университет заключили договор о реализации совместной магистерской программы для юристов «Информационное право и защита данных». Подписи под документом поставили руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный и первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Образовательная программа будет направлена на формирование у выпускников практических навыков в сфере обеспечения безопасности обработки персональных данных (ПДн): эксперты Сбера отдела защиты данных поделятся своим многолетним опытом на реальных кейсах. Обучение будет включать такие аспекты, как правовое регулирование обработки ПДн, обеспечение безопасности ПДн, регулирование ПДн в мире, а также изучение истории развития приватности.

В соответствии с договором Сбер также намерен участвовать в проведении профильных научных конференций, организовывать лекции, семинары и мастер-классы для студентов. Будущие специалисты в области информационного права и защиты данных смогут не только получить компетентного наставника, но и пройти стажировку. Для успешных студентов предусмотрена возможность начать свою карьеру в Сбере.

Андрей Очеретный, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка:

«Сбер много лет сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом. Сотрудникам и студентам СПбГУ доступны наши облачные платформы, они участвуют в нашем студенческом акселераторе, преподаватели учатся в Летней цифровой школе. В основе нашего партнёрства — максимальное сближение теории с производственными реалиями. Сейчас рынок труда активно трансформируется, регулярно возникают новые профессии, кардинально меняются текущие. Специалист в области информационного права и защиты данных — профессия будущего, востребованная в любой компании, которая создаёт технологии либо использует их в производственных процессах. Между тем образовательных программ по данному профилю пока очень мало, и вместе с СПбГУ мы готовы заполнить этот пробел, открывая первую магистерскую программу в данной области».

Марина Лаврикова, первый проректор по учебной работе СПбГУ:

«Одной из отличительных черт программы является её междисциплинарность. Отдельные курсы подготовлены совместно с представителями других направлений и отражают сильные стороны университета. Так, курс "Введение в цифровую экономику" подготовлен совместно с экономистами СПбГУ, а курс "Медиафилософия и право" — с философами университета, создававшими и развивавшими Центр медиафилософии СПбГУ и занимающихся всесторонним осмыслением положения человека в цифровом мире». Реклама.