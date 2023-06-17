Сбер и МФЦ Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и МФЦ Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о развитии рынка платежей ЖКХ в Санкт-Петербурге. В частности, к концу июня 2023 года планируется настроить прием всех коммунальных платежей от физлиц в городских МФЦ одновременно с получением государственных услуг. Для этого нужны банковская карта или смартфон с функцией бесконтактной оплаты и квитанция на оплату ЖКХ.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Сегодня оплата коммунальных услуг занимает треть нашего общего портфеля платежей. Эта цифра демонстрирует высокую востребованность сервиса оплаты у жителей города, а его запуск в МФЦ позволит посетителям центров решать свои задачи в режиме одного окна».

Максим Александров, директор СПб ГКУ «МФЦ»:

«Мы стремимся предоставить петербуржцам больше услуг в рамках одного визита. Такой подход позитивно влияет на уровень удовлетворенности жителей качеством сервиса». Реклама.