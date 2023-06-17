SUP-завтрак «(От)Личный Петербург» – первый бизнес-нетворкинг на сапах в рамках ПМЭФ

Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру"

17 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 состоялся SUP-завтрак «(От)Личный Петербург» - лидеры ведущих компаний России и звезды спорта проплыли по рекам и каналам Северной столицы.

Организаторами этой необычной коллаборации бизнеса, спорта, гастрономии и гедонизма выступили «Шкулев Медиа Холдинг», портал «Фонтанка.ру» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. SUP-завтрак был включен в спортивную программу Форума.

Старт заплыву дали Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев. Гостей также поприветствовал Артём Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды жилья на Авито, который кстати возглавил корпоративную команду. Среди спортивных гостей сап-завтрака был российский футболист Вячеслав Малафеев.

Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру"

Все те, кто в этот день смог рано встать после насыщенных дней ПМЭФ, открыли для себя город с нового ракурса. Маршрут заплыва проходил в самом сердце исторического Петербурга. Участники стартовали рано утром у стен Мариинского театра на Крюковом канале, проплыли под Поцелуевым мостом, увидели Юсуповский дворец, жемчужину Петербурга - Исаакиевский собор, а также проплыли под самым широким мостом города - Синим. Почти 300 человек пришли на завтрак, 200 из них спустились на воду.

Заплыв на досках также предваряет ежегодный фестиваль Фонтанка SUP, который в этом году пройдет 5 августа. Фестиваль, придуманный порталом «Фонтанка.ру» и проводимый вместе с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга – крупнейшее в мире событие такого рода, ставшее визитной карточкой Санкт-Петербурга.

Официальный партнёр SUP-завтрака – «Авито Недвижимость».

Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру"

Справка

Shkulev Media Holding – одна из ведущих медиакомпаний России, в портфолио которой входит 58 брендов. Среди них – тематические и экспертные сайты Woman.ru, StarHit.ru, MarieClaire.ru, Vokrugsveta.ru, theGirl.ru, myDecor.ru, Wday.ru, Psychologies.ru, Parents.ru, Maximonline.ru, «Доктор Питер»; Городские порталы, которые объединяют 46 сайтов: Фонтанка.ру в Санкт-Петербурге, E1.ru в Екатеринбурге, NGS.ru в Новосибирске, 74.ru в Челябинске, MSK1.ru в Москве и другие; а также журналы Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света» и общенациональный телегид «Антенна-Телесемь». Суммарная аудитория интернет-проектов холдинга составляет 123 млн уникальных посетителей в месяц, 15 млн подписчиков в соцсетях. Холдинг представлен в 49 регионах России.