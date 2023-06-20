Затишье отменяется: что ждет рынок новостроек Петербурга летом 2023 года

Что ждет рынок новостроек Петербурга летом 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

В I квартале 2023 года спрос на новое жилье в Петербурге по сравнению с прошлым годом просел. Впрочем, такой спад был ожидаем: все, кто только собирался решить квартирный вопрос, сделал это в конце 2022 года - на фоне слухов о завершении льготной ипотеки покупатели просто прыгнули в «последний вагон». Так что в январе - феврале желающих стать владельцем новенькой квартиры было не так много. Но уже весной спрос на строящееся жилье стал восстанавливаться, а продажи выравниваться.

- В мае 2023 года количество сделок на первичном рынке в Санкт-Петербургской агломерации выросло на 2,5% по сравнению с апрелем, что нехарактерно для рынка. Обычно в связи с праздниками спрос снижается в среднем на 15% по сравнению с мартом - апрелем, но в этом году мы зафиксировали небольшой рост. Основная причина - изменения в условиях ипотеки со стороны ЦБ РФ, в частности повышение суммы первоначального взноса, которые ожидались в июне, - комментирует руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. Фото: личный архив.

Данные застройщиков весеннее восстановление рынка подтверждают: так, Группа «Эталон» в апреле реализовала 39,4 тыс. кв. м жилья стоимостью 7,3 млрд руб. Рост составил 67% по сравнению с аналогичными показателями за апрель 2022 года. Рост по сравнению с январем в натуральном выражении составил 112% (в январе было реализовано 18,6 тыс. кв. м), в денежном выражении продажи выросли на 124% (против 3,2 млрд руб.).

- С начала года мы отмечаем устойчивую положительную динамику продаж: объемы продаж как в натуральном, так и в денежном выражении росли от месяца к месяцу и в апреле 2023 увеличились вдвое по сравнению с январем, а также на 67% по сравнению с апрелем 2022 года. Суммарный объем продаж в квадратных метрах за 4 месяца текущего года практически сравнялся с аналогичным показателем прошлого года, даже с учетом необычно высокого спроса на недвижимость в феврале - марте 2022 года, - рассказал президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. - Основными факторами поддержки продаж выступают постепенное восстановление потребительской уверенности и расширение нашего предложения как на традиционных, так и на новых региональных рынках.

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. Фото: личный архив.

АКТИВНОЕ ЛЕТО

Май традиционно считается одним из самых неудачных месяцев по продаже квартир из-за длинных выходных. Однако в этом году последний месяц весны оказался нетипичным: многие покупатели решили использовать майские праздники для решения жилищного вопроса. Эту динамику подтверждает сервис Домклик: с января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%, а в мае было подано в среднем 19 тысяч заявок на ипотеку в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза. Лето ожидается не менее активным.

- Продавцы, имеющие многолетний опыт работы на рынке недвижимости, могут прочитать целую лекцию о сезонности и обосновать летнее падение спроса и даже сезонное снижение цен временем отпусков, другими заботами. Однако рынок недвижимости проживает совершенно новый этап, когда старые стереотипы и правила не работают. Участники рынка, наоборот, отмечают в этом году повышение активности начиная с мая и ожидают продолжения этой тенденции, - считает коммерческий директор холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Екатерина Немченко.

Коммерческий директор холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Екатерина Немченко. Фото: личный архив.

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем сделок в мае на первичном рынке в Санкт-Петербургской агломерации составил 5,4 тысячи, что сопоставимо с уровнем лета - осени 2022 года.

- Почти половина из них приходится на региональных покупателей, доля которых по итогам мая составила 46%. Самыми популярными объектами в структуре регионального спроса стали жилые комплексы «Солнечный город» в Красносельском районе и жилой комплекс Pulse Premier в Невском районе, - добавляет Ольга Трошева. - Средние цены предложения в мае остались примерно на том же уровне, что и в апреле, показав незначительное повышение: на 0,2% в Санкт-Петербурге, на 0,8% в Ленобласти. Доля ипотечных сделок осталась на уровне марта - апреля, 89%.

Если не вмешаются геополитические факторы и ситуация не будет резко отличаться от той, которая есть сейчас, сезонного спада продаж в новостройках не будет.

- Спрос весьма эластичен по условиям приобретения. Покупатели обращают внимание не только на цены, а в первую очередь на способы оплаты договора и ипотеки. Акции от застройщиков, совместные программы с банками вызывают интерес и побуждают к покупке. В летний период в Петербурге всегда увеличивается доля сделок с региональными покупателями. И, как говорится, цыплят по осени считают. Посмотрим, каким станет это лето для рынка новостроек Петербурга, - добавляет Екатерина Немченко.

СТРОЙКА ИДЕТ

Колебания спроса в зимний период на планы застройщиков не повлияли. Крупные компании продолжали выводить на рынок новые проекты, а лето для строителей - традиционно самый активный период.

- В прошлом году мы вывели в продажу более 650 тыс. кв. м, преимущественно во втором полугодии, что способствовало росту контрактования в начале этого года. В 2023 году мы планируем к запуску около 850 тыс. кв. м - это на 30% больше, чем годом ранее, - говорит Геннадий Щербина.

В начале июня Группа «Эталон» вывела на рынок Санкт-Петербурга новый проект в Пушкинском районе города, рядом с Петербургским шоссе, - жилой комплекс «Пулковский дом». Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года. Холдинг «РСТИ» во втором квартале текущего года также вывел в продажу дом комфорт-класса «Лайнеръ» на Октябрьской набережной в Невском районе. Ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2025 года.