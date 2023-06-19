Маткапитал в Петербурге разрешат использовать для полиса ДМС на ребенка и оплаты медицинских услуг

Оплатить медуслуги можно будет маткапиталом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 19 июня одобрили законопроект об использовании материнского капитала для добровольного медицинского страхования ребенка и получения им платных медуслуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Денис Четырбок.

- Характерные черты ДМС - это, в частности, индивидуальный подход, полноценное лечение, свободный выбор медицинского учреждения, круглосуточная поддержка, обращение за медицинской помощью в любое время суток, отсутствие времени ожидания и очередей, - отметил Четырбок.

Нововведение, по мнению авторов закона, обеспечит детей качественным и современным медицинским обслуживанием. Законопроект поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, с 2012 года маткапитал получили более 63 тысяч семей в Петербурге. Но почти половина из них пока никак не воспользовалась деньгами, потому что не нашли подходящего варианта в перечне направлений. Недавно маткапитал в Петербурге разрешили использовать для газификации домовладений.