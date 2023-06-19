Сбер и Российский экологический оператор будут сотрудничать в сфере обращения с ТКО. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Цель соглашения — сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО и установление долгосрочных партнёрских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений в области обращения с ТКО. Стороны рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с Российским экологическим оператором на новый уровень. Мы совместно работаем над целым рядом проектов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В том числе — над созданием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов в новом умном городе-парке СберСити, который строится в Москве в Рублёво-Архангельском. Уверен, что совместная работа с единомышленниками по зелёной повестке поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырьё для производства новых товаров».

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора:

«Концессии стали для отрасли обращения с отходами по-настоящему необходимым инструментом. В 2022 году было заключено 20 концессионных соглашений на 42,4 млрд рублей. И эта работа продолжается, есть большой отклик со стороны игроков рынка. Регионам РЭО может оказывать финансовую поддержку через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам. Средства мы привлекаем через свои облигации. И в таком случае финансирование с нашей стороны может достигать 95% от стоимости проекта. Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого будем совместно участвовать в разработке и (или) доработке типовых решений (подходов, продуктов) для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли, в том числе: базовых условий софинансирования проектов, формы прямого соглашения и т. д., что значительно сократит сроки предоставления финансирования со стороны РЭО концессионерам». Реклама.