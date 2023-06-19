Арт-кластер из «Крестов», реконструкция «Петровского» и судьба «Тучкова буяна»: Топ-5 значимых для Петербурга проектов с ПМЭФ-23

В стенах форума петербургские власти заключили соглашений на 661 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

XXVI Петербургский международный экономический форум завершился для Северной столицы 62 соглашениями на 661 млрд рублей. Подписями и рукопожатиями закрепили договоренности в сферах благоустройства города, строительства, образования, культуры. Перечисляем самые значимые для города проекты.

Реконструкция Таврического сада

Зеленое «сердце» Центрального района превратят в современное общественное пространство. «Газпром» возьмется за реконструкцию легендарных оранжерей, и к июлю 2025 года в них будут не только растения, но и выставочный зал, кинолекторий, детский центр, гастрономический уголок. Преобразится и территория рядом с оранжереями – там оборудуют детские площадки и зоны для отдыха. На все – 1,84 млрд рублей.

Обновленный Таврический сад обещает стать центром притяжения горожан. С 2025 года там будут выставки, детские мероприятия, кинопоказы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство автомагистрали М-7

Банк ВТБ на ПМЭФ решился вложить свои 300 млрд рублей в строительство М-7, она пройдет от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе. Часть магистрали ляжет через Неву в створе Арсенальной улицы. Этот проект станет уже вторым столь масштабным для города – первым заслуженно считают Широтную магистраль скоростного движения.

Реконструкция стадиона «Петровский»

Построенный почти 100 лет назад на Петровском острове стадион собираются перестроить в спортивно-культурный кластер для горожан и туристов. Объект хотят модернизировать и немного расширить пространство вокруг него. От стадиона может даже протянуться переход до «Юбилейного» по соседству на противоположной стороне Тучкова моста. В условиях, когда в городе негде строить столь крупные спортивные объекты, реконструкцию старых Смольный и «Газпром» посчитали удачной.

Создание Арт-парка

С управлением делами Президента России петербургские власти распорядились судьбой «Тучкова буяна». Теперь общественно-рекреационное пространство, которое обещали Петербургу много лет назад, назвали просто Арт-парком. Стороны договорятся о его реализации за счет федеральных средств. Пока все проектные бумаги по созданию парка находятся в разработке. Внутри долгожданного пространства, которое уже сейчас называют самым высокотехнологичным в России, будет множество площадок. Зоны отдыха и развлечений, фонтанный комплекс, водоемы и прогулочные дорожки. Соседствовать с новой городской точкой будут Судебный квартал и Дворец танцев Эйфмана.

Бывшей тюрьме "Кресты" официально пророчат совсем иное будущее. Здания хотят превратить в арт-кластер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Преобразование комплекса «Кресты»

Легендарный тюремный комплекс тоже договорились подгонять под современные реалии. Обновленные «Кресты» уже сейчас называют территорией новых функций с сохранением историко-культурного значения. Не исключено, что в экс-тюрьме зародится новый арт-кластер, который станет притягательным городским пространством. Соглашение Смольный подписал с компанией «ДОМ.РФ».

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, подписанные на ПМЭФ соглашения носят больше демонстративный характер. Однако они же отражают приоритеты – что городские власти считают для себя важным.

- Безусловно будут выполнены проекты, на которые уже выделены бюджетные средства. Такие соглашения – еще и всегда вопрос мотивации их участников. Проекты с крупными игроками, как правило, выполняются. Скорее всего, сбудется реконструкция «Петровского» - понятна ценность этого объекта для города. К тому же «Газпром», который взялся за проект, финансирует петербургский футбол. Реконструкция придаст положительный импульс всему кварталу, - уверен Прокофьев.

Почти столетний стадион на Петровском острове обновят, он станет спортивным кластером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что до Арт-парка, то его, по рассуждениям экономиста, построят и облагородят так, чтобы в перспективе его можно было использовать иначе – в коммерческих целях. Земля под парк очень дорогая, значит исполнителям выгодно создать на ней объект, не требующий крупных вложений и легко преобразовывающийся в нечто коммерческое.

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