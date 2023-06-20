Старая Ладога: Место, где зародилось наше государство

В этом году поселению исполнилось 1269 лет. Фото: Алена КЛИМОВА.

В народе поговаривают: знать историю своей Родины - значит по-настоящему ее любить. Как оказалось, далеко не каждый гражданин знает, где зарождалось его государство. Такие уроки истории готовы рассказать и даже показать в Старой Ладоге.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

До сих пор в глубинке Ленобласти в низовьях реки Волхов, недалеко от ее впадения в Ладожское озеро процветает поселение Старая Ладога. Оно считается одним из самых древних населенных пунктов на Северо-Западе современной России. Когда-то основатель многолетней династии Рюрик воздвиг там мощную крепость, которая несколько веков стойко переносила нашествия и осады. Время шло, и на месте той деревянной возвели новую крепость, уже из камня, она сохранилась и по сей день.

Сейчас в районе Ладоги развиваются различные туристические линии. Например, паломнические походы по святым местам, церквям и монастырям, а также водные путешествия по Ладожскому озеру и близлежащим рекам. В общем, созданы все условия, чтобы как минимум каждый петербуржец смог познакомиться с историей своего края. Далеко ехать не придется - все рядом, на территории обширной Ленинградской области.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Именно здесь прошло выездное заседание Общественной палаты Ленинградской области, посвященное историческому наследию археолога Анатолия Кирпичникова и развитию туристического потенциала Старой Ладоги.

На заседании зачитали доклады о деятельности и вкладе ученого в исследовании истории Старой Ладоги. Также обсудили насущные вопросы и предстоящее празднование 1270-летия основания поселения и предложили в качестве юбилейного подарка разработать уникальный код, чтобы территория стала еще привлекательнее для жителей и гостей.

«Кирпичников - человек яркого, созидательного таланта, именно благодаря ему мир узнал о Старой Ладоге, - уверен председатель Общественной палаты Юрий Трусов. - Многое было сделано для восстановления и сохранения этого культурного наследия. Мы собственными силами воссоздаем историю родного края».

ДАНЬ ПАМЯТИ

Открыл миру Старую Ладогу российский археолог Анатолий Кирпичников. В составе Общественной палаты Ленинградской области он продвигал и развивал туристический потенциал исторически значимого для русского народа населенного пункта.

Археолог скончался в 2020 году, но его последователи и остальные члены Общественной палаты продолжили дело Кирпичникова. Каждый желающий может самостоятельно или в составе экскурсии посетить сохранившуюся древнерусскую крепость, памятник ее основателям и другие не менее интересные и важные достопримечательности - достояния населенного пункта.

«Любите Старую Ладогу, и души ваши будут вознаграждены», - повторила слова археолога директор ГБУК ЛО «Музей-Заповедник «Старая Ладога» Людмила Губчевская.