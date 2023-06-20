День открытой крыши пройдет 24 июня в ROOF PLACE в Петербурге

Фото: предоставлено организаторами

Уже в эту субботу, 24 июня, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале открывает свою площадку для всех желающих. Этот день станет не только одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше, но и отличной летней вечеринкой формата дневной afterparty после рабочей недели.

Под виниловый сет можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по пинг-понгу, бадминтону или волейболу. Для любителей крафта будет организован турнир по бирпонгу, а для ценителей вина – винная йога. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка для тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти кусочек петербургского лета. Вход свободный c 14:00 до 20:00 по регистрации, а сразу после фестиваль искусства и музыки Odyssey Festival отметит свое пятилетие.

Регистрация на день открытой крыши Roof Place по ссылке.

Этим летом крыша ROOF PLACE традиционно стала площадкой для концертов самых популярных артистов, включая 12-й сезон ROOF FEST — с июня по сентябрь здесь выступят Вячеслав Бутусов, Ева Польна, ЛИNДА, Markul, Дима Билан, Элджей, Лолита, Женя Любич, SALUKI, Thomas Mraz, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты.