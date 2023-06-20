Бесплатные экскурсии по усадьбе княгини Дашковой возобновили с 20 июня в Петербурге

Сейчас в здании работает ЗАГС. Фото: Открытый город.рф

В Петербурге открыли запись на бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой. Посетить Кирьяново можно с 20 июня. Желающие смогут прогуляться там в рамках восьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город». Сейчас в этом здании работает ЗАГС Кировского района.

- Здесь в конце XVIII создавался первый толковый словарь русского языка. Здесь была придумана буква Ё, – отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Экскурсии по усадьбе княгини Екатерины Романовной будут проходить каждый первый и третий вторник месяца с 15:30 до 17:00. Предполагается, что посетить историческое место можно будет бесплатно до ноября текущего года. Петербуржцам и туристам покажут центральную часть здания и приусадебную территорию.

КОНКРЕТНО

Запись на бесплатные экскурсии открыта на портале открытыйгород.рф.