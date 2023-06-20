Хватит всем: Мексика поставит в Россию больше марок текилы

В последнее время в России ходили слухи, что с поставками мексиканской «королевы вечеринок» могут начаться проблемы. Фото: freepik.com.

Вы любите текилу? В мире точно да! По данным мексиканского Совета по регулированию текилы (CRT), в 2022 году Мексика поставила очередной рекорд производства и экспорта напитка из агавы. Всего страна выпустила 651,5 миллиона и экспортировала 416,8 миллиона литров популярного дистиллята.

Историю текилы связывают с конкистадорами, прибывшими в Мексику в XVI веке. При помощи медного куба европейцы перегоняли ферментированный сок местного растения агава и получали напиток, прозванный ими «мескаль». Спустя два столетия в окрестностях поселения Текила семья Куэрво начала промышленное производство алкогольного напитка из голубой агавы. С названием итогового продукта решили не мудрить, и бутылки с текилой отправились покорять Мексику, а затем и весь мир.

Сегодня в стране сомбреро и кактусов текила - один из любимых национальных напитков. Ежегодно в одноименном городе проходит большой и шумный праздник, на который съезжаются люди со всего мира. В 2018 году сенат Мексики одобрил предложение объявить Национальным днем текилы третью субботу марта.

Но и в остальном мире текила становится все более популярной. Среди стран, импортирующих мексиканский напиток, в лидерах находится США. На их долю приходится 81,2 процента от общего объема экспортируемой продукции (338,5 миллиона литров). За ними следуют следуют Германия (10,3 миллиона литров) и Испания (8,94 миллиона литров). Всего же мексиканская текила представлена в более чем 120 странах, включая нашу.

В последнее время в России ходили слухи, что с поставками мексиканской «королевы вечеринок» могут начаться проблемы. Кто-то и вовсе предрекал полный уход всех брендов текилы. Однако все тревоги и переживания развеялись на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Приехавшая мексиканская делегация с уверенностью заявила, что их страна готова поставлять текилу в Россию прежними объемами и даже увеличить ввоз некоторых позиций.

- Категория текилы всегда была интересной, - прокомментировал новость президент компании LADOGA Вениамин Грабар. - Сейчас возобновились поставки, которые в свое время были осложнены стекольным кризисом действующих поставщиков. Помимо этого, еще до недавнего заявления мексиканских коллег у нас началась работа над развитием ассортимента агавовых. Например, недавно привезли две базовые текилы mixto и они активно выходят на рынок, а буквально через пару месяцев приедет премиальная текила Clandestina из 100-процентной агавы. Кроме того, скоро будет заключен договор с одним очень крупным производителем на дистрибуцию в Россию двух торговых марок. В результате планируемый прирост по импорту текилы по итогам года составит 50 процентов. Остаются на рынке и другие жемчужины агавовой коллекции: мескаль, выдержанный мескаль, сотол и раисилья. Например, сейчас ожидается поставки destilado de pulque - очень редкий агавовый дистиллят из Мексики.

Разумеется, чрезмерное употребление текилы, как и другого алкоголя, вредит здоровью. Однако стабильные поставки импортных марок на полки российских магазинов обеспечат стабильность этой экономической ниши.