От медицины до образования: как бизнес вкладывается в «социалку». Фото: ВФ АО «Апатит».

Социальные проекты на территории присутствия сегодня есть у любого крупного бизнеса. Одни развивают спорт, другие оборудуют больницы, кто-то запускает образовательные программы для жителей. А самые ответственные делают все вышеперечисленное и намного больше. Компания «ФосАгро», выпускающая минеральные удобрения, имеет богатый опыт сотрудничества с Ленинградской областью. Совместная работа бизнеса и правительства региона направлена на поступательное социально-экономическое развитие предприятия, Волховского района и Ленинградской области в целом.

МЕДИКАМ - ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Накануне дня медицинского работника руководители Волховского предприятия «ФосАгро» поздравили врачей заводской поликлиники и Волховской межрайонной больницы с профессиональным праздником. В этот день медики получили поздравления и подарки, но и в другие даты медработники Волхова вниманием не обделены.

Так, компания выделила средства межрайонной больнице на современное медицинское оборудование для родильного и хирургического отделений. Родильное отделение доукомплектовывается прикроватными мониторами круглосуточного контроля, а также кроватями и столами неонатальной реанимации для новорожденных. Такие столы нужны для создания комфортных микроклиматических условий для младенцев. Хирургическое отделение получает оборудование для проведения эндоскопических исследований, современное оборудования для анестезии и лапароскопических операций, а также прикроватные многофункциональные мониторы для контроля состояния пациента и оперативного реагирования на его изменения. Такого оборудования больница районного масштаба еще не видела. Да и самим сотрудникам Волховского промышленного комплекса ФосАгро за медпомощью не нужно далеко ходить. У предприятия есть своя поликлиника, которая оснащена самым современным оборудованием. Каждый месяц за помощью сюда обращается более 3 тысяч пациентов, это сотрудники предприятия и горожане.

Фото: ВФ АО «Апатит».

Сотрудникам ФосАгро доступно добровольное медицинское страхование, которое позволяет получить целый ряд медицинских услуг. Это и стоматологическая помощь, и консультации узких специалистов в ведущих клиниках Санкт-Петербурга (эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, нейрохирург и другие). Можно пройти и дорогостоящее обследование (МРТ, КТ, УЗИ, ФГДС, лабораторные исследования).

ПАРТНЕРСТВО НА БЛАГО РЕГИОНА

Компания «ФосАгро» и Правительство Ленинградской области уже долгое время тесно работают в направлении социально-экономического развития. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 2014 году.

Новый документ уточняет условия подписанного между правительством области и компанией в сентябре 2020 года соглашения о развитии производства минеральных удобрений в Волхове. Напомним, в 2019-м году здесь стартовала амбициозная инвестиционная программа, благодаря которой на промышленной площадке бывшего цеха минеральных удобрений уже закрытого Волховского алюминиевого завода был построен современный, высокотехнологичный, отвечающий всем самым строгим нормам природоохранного законодательства завод-миллионник. Предприятие перешло на выпуск востребованной и эффективной марки удобрений – моноаммонийфосфата. В этом году в Волхове началось производство нового продукта – водорастворимого аммофоса, незаменимого удобрения для тепличных хозяйств. Кроме того, волховское предприятие – единственный в стране производитель триполифосфата натрия. Согласно документу, подписанному на ПМЭФ-2023, стоимость проекта увеличена до 34 млрд рублей, уточнен перечень социальных проектов для сотрудников компании, жителей Волхова и района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Фото: ПАО «ФосАгро».

– ФосАгро – компания, которая на фоне беспрецедентных антироссийских санкций запада стала одним из флагманов экономики России. В Ленинградской области уже сложился мощный химический кластер. И говоря сегодня о расширении производства, мы знаем, что новые производственные линии обеспечат регион современными и высокооплачиваемыми рабочими местами, что компания будет опережающими темпами реализовывать и важные для региона социальные проекты, – сказал во время подписания соглашения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня Волховский производственный комплекс ФосАгро – главная точка роста компании на данном этапе развития. Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, «на данный момент основные мощности, запланированные к вводу, в рамках реализации инвестпроекта, уже построены: часть из них находится в режиме плановой, а часть – на стадии опытно-промышленной эксплуатации».

Надо сказать, что проект по развитию Волховского комплекса реализован в сжатые сроки. На вводимых в строй производствах уже создано более 330 новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приток в Волхов «новой крови» в лице специалистов (строители, технологи, механики), повлек за собой и необходимость решения жилищных проблем. В городе, где строительство новых домов не велось десятилетиями, наконец, появился новострой. В рамках корпоративной жилищной программы компания завершает строительство 65-квартирного дома для своих сотрудников – первого в Волхове.

ФосАгро окажет поддержку целому ряду организаций образования, спорта и культуры Волхова и продолжит развивать собственные инициативы в сфере образования - «ФосАгро-школу» и детско-юношеский спорт – программу «Детям России – образование, здоровье и духовность».

Большое внимание уделяется развитию Волховского многопрофильного техникума. Он включен в выстроенную компанией бесшовную систему подготовки кадров «школа – колледж/вуз – предприятие». ФосАгро окажет техникуму содействие в модернизации его учебной и материально-технической базы.

Продолжается развитие центра лыжного спорта, и городской велоинфраструктуры, благоустройство детских спортивных и игровых площадок, городских парков и скверов. ФосАгро поддержит проект по созданию модульной детской библиотеки в культурно-информационном центре имени А.С.Пушкина. Так, с ростом производства, растет город, растет его привлекательность для молодых людей. А значит, что у российских регионов есть надежное будущее.

Реклама. АО «Апатит».