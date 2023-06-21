Цой будет жить. Граффити с музыкантом переехали из двора котельной «Камчатка» в музей

Нарисованные портреты пообещали восстановить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для ленинградской-петербургской мекки фанатов Виктора Цоя началось большое обновление. Фасад дома №15 по улице Блохина в Петроградском районе ушел на капитальный ремонт. Именно здесь, в котельной, трудился кочегаром любимый народом музыкант. Уже 20 лет в ней открыт клуб-музей «Камчатка», а двор рядом с входом к ней изрисован портретами Цоя, фанатскими подписями и приветами.

Как заявлял в мае замглавы районной администрации Александр Петухов, значимый для города объект приведут в порядок до конца года.

- В текущем году мероприятия по капитальному ремонту проработаны администрацией района совместно с Жилищным комитетом. Принято решение о необходимости выполнения капремонта фасада, - отметил Петухов.

После ремонта фанаты снова смогут расписать свежие фасады. А еще художникам со всей страны предложат участие в конкурсе на новое граффити с Цоем или группой "Кино". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грядущее обновление двора обеспокоило фанатов Цоя – судьба приметных граффити с изображением музыканта, подписей, казалось, будет очень печальной. Однако чиновники пообещали придумать, как убить двух зайцев, не вредя граффити, но и не отказываясь от ремонта. По итогу самые значимые настенные картины решили аккуратно снять (прямо со слоем старой штукатурки) и перевезти в музей. Граффити отреставрируют в Центре современного искусства Алексея Сергиенко, совладельца «Камчатки», а затем привезут в котельную.

- Эти рисунки восстановят, реконструируют. Это история! Фанаты со всей страны оставляют автографы. Если нам удастся ее сохранить и представить в «Камчатке» - почему нет? - сказал Алексей Сергиенко.

Старт ремонту дали 21 июня, в день рождения Виктора Цоя. Все портреты музыканта по кускам отбили со стены. На месте осталось только цветное изображение легенды во всю стену напротив входа в музей. Его трогать не станут - кирпичный фасад не принадлежит зданию, которое ушло на ремонт.

Сам Сергиенко вместе с депутатом Павлом Крупником предложил провести открытый конкурс для художников со всей страны: после ремонта они смогут предложить новые граффити, связанные с Виктором Цоем и группой «Кино». Не отрицают они и то, что фанаты самостоятельно возьмутся заново оставлять на стенах приветы и автографы. И обновленный двор снова станет цветным.

На месте останется только яркое большое граффити напротив входа в котельную. Оно расположено на фасаде другого дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кстати, сам двор предложили сделать закрытым - ворота будут закрываться на ночь. По словам Крупника, это сбережет покой местных жителей, а заодно избавит двор от хитрых автомобилистов, избегающих платной парковки. Платная сеть покроет Петроградку с 1 июля.