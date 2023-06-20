«Хотела ее успокоить»: Няня из Петербурга объяснила, зачем прокусила грудь беспомощной девочки с ДЦП и оставила на ней засосы

Няня искусала девочку с ДЦП, но винит в этом ее мать. Фото: предоставлено "КП"

14-летняя Саша (имя изменено. – Прим.ред.) – инвалид с детства. У нее ДЦП и эпилепсия. Девочка плохо видит, не говорит, не ходит и почти все время прикована к постели. Все эти годы о ней заботится ее мать Ольга. Но у женщины тяжелая работа – она бригадир поваров в отеле, где смены начинаются в пять утра. Из-за этого за ребенком до последнего времени часто ухаживала 66-летняя бабушка. Но вскоре и она устала. Тогда Ольга обратилась за помощью к 52-летней няне Ирине. Женщина казалась ей опытным и честным профессионалом. Но когда родитель вернулась из отпуска, то не узнала родную дочь, которая была вся в синяках, а также, что самое странное, - в засосах и укусах.

«Домогалась до беспомощного ребенка»

По словам Ольги, нанять опытную сиделку-медсестру ей посоветовала подруга, которая уже пользовалась ее услугами. Социальная няня семье не подошла бы, потому что она не может сидеть с ребенком круглосуточно. Брать на работу сиделку из агентства Ольга не стала, потому что они берут в сутки дороже на 2-3 тысячи рублей. Да и сомнений насчет кандидатуры Ирины не было – ведь у ее подруги у самой сын-инвалид. И сиделка хорошо за ним ухаживала.

- Я предупредила Ирину, что моя дочь требует постоянно присмотра и ухода. Саша психически нестабильна. Но есть множество способов ее успокоить. Включить мультики или музыкальные игрушки, - поделилась с spb.kp.ru Ольга.

На теле ребенка обнаружили следы от укусов и засосов. Фото: предоставлено "КП"

Поначалу к няне не было никаких вопросов. Мать могла спокойно ночевать вне дома, не боясь за дочь. А потом Ольга на несколько недель уехала в отпуск в Египет. После возвращения она заметила следы побоев на дочери и подошла к няне с очевидными вопросами, но та ушла от разговора.

- Она сказала мне: «Вы думаете, что я могла это сделать?». Обиделась и добавила, что больше не придет к нам, - возмущается Ольга. – Это ненормально. У Саши были засосы, синяки. Ей прокусили грудь. То есть это были не простые раны из-за нервной вспышки няни. Это было все именно сексуального характера. Домогательство до больного ребенка. Который ничего не может сказать в ответ. Я доверила Ирине свою дочь, свое жилье, а она вот так по-скотски обошлась с нашей семьей.

Медики вовремя зафиксировали травмы. Теперь это главное доказательство матери Саши. Фото: предоставлено "КП"

«Я не знала, что прокусила ей грудь»

Ольга обратилась в полицию и к врачам. С девочки сняли побои. Няню тут же допросили. Но уголовное дело пока не возбудили. А проверку инцидента проводили именно по статье о побоях. Мать девочки-инвалида наняла юриста и требует возбудить дело именно за сексуальное насилие над ребенком.

Сиделка Ирина, наоборот, заявляет о своей невиновности, хоть и признает, что перегнула палку.

- На груди след у Саши – это я через футболку ее укусила. Просто хотела ее успокоить, - объяснила няня в разговоре с spb.kp.ru. – Я же не знала, что прокусила ее. Я сделала это, потому что Саша постоянно орет. Она успокаивается только, если ей включить какую-нибудь музыку. И то это бесполезно. Вы просто не понимаете, ну вы хотя бы день посидите с этим ребенком! Девочка весит 90 килограммов, с ней сложно справиться. Кормить, мыть надо. Она не ходит. Ночь не поспать.

Няня считает, что мать Саши ей не доплатила. Фото: предоставлено "КП"

Ирина живет в Петербурге с 1988 года. По образованию - медсестра. С детьми-инвалидами работает уже несколько лет, неофициально. Оказалось, что женщина скрывала от мамочек свою судимость по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

- Это был 2004 год! Ко мне приставал мужчина. А я полоснула его ножом по животу. Сама же вызвала медиков. Позже он умер от алкоголизма. История старая, я перевернула эту страницу, - оправдывается женщина.

Более того, Ирина считает Ольгу виноватой в произошедшем.

- Ну какая мать без договора и без паспорта возьмет на работу няню? Оставила мне ребенка на 1,5 месяца, а сама уехала в Египет. Если она хочет личную жизнь обустроить, съездить отдохнуть или найти мужика, так пусть сдает ребенка в интернат, - предлагает «кусачая» сиделка. – И вообще, это я должна требовать с Ольги компенсацию. Она мне недоплатила 7 тысяч рублей.

Добавим, что мама Саши при помощи юриста Никиты Сорокиной и депутата Госдумы Ирины Филатовой обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело и взять на контроль его расследование. Редакция spb.kp.ru проследит за развитием событий.

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