Жителям Ленобласти запретили посещать леса из-за сухой и жаркой погоды

Нарушителями противопожарного режима займется экополиция региона.

Тренд на особый противопожарный режим подхватила и Ленобласть. В регионе ввели запрет на посещение лесов. Причем зайти в зеленые массивы нельзя совсем: ни пешком, ни на транспорте. Исключением стали лишь случаи производственной необходимости. Отдельно местным жителям перекрыли возможность пожарить шашлыки. Теперь в лесном фонде запрещено разводить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Нарушителями займутся сотрудники экологической полиции региона и комитета государственного экологического надзора, – предупредили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты будут проверять соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, а также выписывать административные протоколы. Кроме того, муниципальным образованиям рекомендовали организовать дежурство добровольных пожарных, ограничить вход и въезд в леса, а также подготовить технику для тушения огня.

В случае опасности, как сообщили в правительстве, нужно будет прекратить пожароопасные работы, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

Напомним, что неделю назад несколько гектаров торфа загорелись в Кировском районе Ленобласти. Тогда на помощь пожарным прибыл болотоход.