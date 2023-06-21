Всей семьей в поисковики: Как дети и взрослые открывают историю

Возложение цветов к памятнику «Героям Ладоги». Фото: Алена КЛИМОВА.

Кадетское движение набирает популярность, и объединяет его главное - любовь к Родине и крепкое семейное братство. Об открытии поисковых кадетских классов задумались и в Общероссийском общественном движении «Поисковое движение России».

КАК СТАТЬ ПОИСКОВИКОМ?

Вступить в поисковые отряды можно с 14 лет. Тем, кто младше, предлагают сначала пройти теоретическое обучение, поднабраться опыта у старших ребят. В Новгородском поисковом отряде есть уникальный состав - 13 добровольцев из одной семьи. Каждый желающий может попробовать себя в роли поисковика, вдобавок еще и освежить свои знания в краеведении и истории.

Благодаря трудам поисковиков обнаружено более ста тысяч захоронений советских воинов - несколько десятков тысяч имен погибших удалось установить. Нередко поисковики поднимают останки мирных жителей и военнопленных.

В составе поискового движения есть система наставничества. Опытные отряды берут шефство над новичками, бывалые поисковики - над молодежью, помогая ей быстрее войти в курс дела и освоиться.

В поисковых коллективах происходит воспитание детей и подростков. Пример взрослых состоявшихся людей, занимающихся поисковой деятельностью, стал эффективным инструментом коррекции поведения у трудных подростков.

СХОЖЕ С ПИОНЕРИЕЙ

На берегу Ладожского озера прошел круглый стол Общественных палат Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, где обсуждалась организация кадетских классов под патронажем Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в школах этих регионов.

- Кадетское воспитание схоже с пионерским, только пионеры исчезли, а кадеты остались. Наша задача их сохранить, - рассказал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

Сейчас вопросов больше, чем ответов. Необходимы желание родителей, школ, местных властей, программы обучения и дополнительное финансирование. Пока Общественные палаты ищут ответы на эти вопросы, поисковиков просят выходить на прямой контакт с отделами образования и налаживать со школами шефские связи.

- Будущее поколение должно знать историю родной страны, которую нужно оберегать и защищать, - подытожил ход круглого стола директор музея «Дорога жизни» Виктор Березняцкий.