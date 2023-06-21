Погода в июне в Петербурге экстремально сухая впервые за 37 лет

Июнь 2023 года выдается аномально засушливым для Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй декаде июня осадков в Петербурге не было совсем. По словам главного синоптика города Александра Колесова, такая сухая погода не наблюдалась аж с 1986 года. И хотя подобная ситуация отмечалась в 1992 и 2006 годах, но тогда в середине декады проходили значительные дожди до 12 и 6 миллиметров.

- Вторая декада получилась полной противоположностью первой. Постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха в Петербурге сменилась постоянной положительной аномалией. И сегодня среднее значение за месяц около нормы, - отметил синоптик.

Кроме того, в этом году в Северной столице довольно долго наблюдалось солнце. Почти каждый день небесное светило озаряло своими лучами по 14 часов. При этом суммарно за вторую декаду месяца набралось 141,5 часа.

- В середине июня в этом веке солнце столько не светило, да и в прошлом веке, по имеющимся данным, его можно сравнивать только с рекордным 1966 годом, когда солнце светило тоже каждый день и суммарное количество составило 150 часов за декаду, - указал Колесов.

Напомним, что начало июня в Петербурге отметилось дождями. Долгое время воздух не мог прогреться даже до +20 градусов. Но во вторую декаду температура начала стремительно расти. А 22 июня и вовсе в Северную столицу должна прийти жара в +30 градусов. Из-за сухой и жаркой погоды даже ввели особый противопожарный режим.