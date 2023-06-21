Полезные каникулы: За лето петербургские школьники научатся анимации и мультипликации

За лето петербургские школьники научатся анимации и мультипликации. Фото: freepik.com.

Летние каникулы - прекрасное время учиться новому! Чтобы ребенок провел свободное время с пользой, с 1 по 31 июля в России пройдет бесплатная всероссийская онлайн-школа по анимации для детей.

Онлайн-школа пройдет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» в официальном телеграмм-аккаунте. Программа разработана так, чтобы дети от 11 до 18 лет могли освоить разные программы и инструменты для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления: от японского аниме до нормкора и неоавангардизма. При этом можно пройти обучение в одном или сразу во всех арт-стилях.

Чтобы закрепить теорию, после каждого онлайн-урока ребятам дают практическое задание. В конце обучения всех ждет экзамен: нужно будет нарисовать маскота - цифрового аватара. Экспертное жюри выберет лучшего выдуманного персонажа, которого интегрируют в серию мультфильмов про безопасный интернет. Кроме того, трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

- МТС, как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, знает, что сегодня важно не только уметь пользоваться технологиями, но и создавать современные цифровые инструменты, которые помогут детям из любой точки страны безопасно развивать навыки и воплощать свои мечты в реальность, - говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. - Мы создали бесплатную онлайн-школу анимации, чтобы дети могли научиться разным стилям анимации и получить ценный опыт для развития цифровых навыках будущего. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у наших участников.