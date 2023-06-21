Агропромышленный комплекс Ленобласти бьет рекорды

В полях Ленобласти вовсю кипит работа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти начало уборочной. В полях вовсю кипит работа - освоить надо 219 тысяч гектаров территории. Стараются аграрии, что называется, не только за себя, но и за того парня, ведь регион традиционно является крупнейшим производителем в России. Одного только молока здесь каждый год производят сотни тысяч тонн - это 2 процента от всего производства в стране. «КП в Петербурге» рассказывает, как агропромышленному комплексу Ленинградской области удается ставить рекорды по эффективности в современных нелегких условиях.

Ленобласть - лидер 2022 года по надоям на одну фуражную корову. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НАКОРМИТЬ ВСЮ СТРАНУ

Несмотря на все мировые катаклизмы, разрыв устоявшихся логистических цепочек и крупномасштабные санкции, Ленобласть закончила 2022 год с рекордными результатами. Так, по данным областной администрации, практически по всем показателям региональный агропромышленный холдинг не только не утратил позиций, но и, напротив, обеспечил их уверенный рост. Производство одних только яиц удалось нарастить почти на 58 миллионов штук до общего количества 3,5 миллиарда! Для понимания: если бы Ленобласть кормила только себя, то абсолютно каждому ее жителю, включая новорожденных детей, можно было бы раздать по 1750 яиц. А ведь она кормит не только себя: по тем же яйцам регион занимает 8 процентов всего производства России и 73 процента Северо-Западного федерального округа, а по мясу - 2 и 33 процента соответственно.

АПК Ленобласти не теряет темпов развития даже при санкциях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Кроме того, в 2022 году в Ленобласти произвели 680 тысяч тонн молока, 172 тысячи тонн зерновых культур, 194 тонны картофеля и до 180 тысяч тонн овощей, - сообщают в местной администрации. - По всем этим позициям удалось существенно превысить показатели прошлого года. Например, прирост по молоку составил почти 22,5 тысячи тонн, по мясу - более 10 тысяч, а по овощам - более 4 тысяч тонн соответственно.

- Сельское хозяйство стало драйвером экономики Ленинградской области. Назову только две цифры: по итогам года объем производства сельхозпродукции вырос на 44,3 миллиарда рублей, а заработная плата - на 14 процентов. По сравнению с другими регионами России мы в лидерах по уровню зарплаты на селе, - отмечал в марте 2023 года на заседании правительства области губернатор Александр Дрозденко. - Наша задача на 2023-й - сохранение темпов роста производства, выпуск новых видов продукции и повышение эффективности реализации программы комплексного развития сельских территорий.

За лето в Ленобласти надо освоить 219 тысяч гектаров территории. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КАК ЛЕНИНГРАДСКАЯ КРЕВЕТКА В КИТАЙ ПРИПЛЫЛА

Одна из причин таких успехов - мощная ставка на инновации. Вот уже на протяжении нескольких лет регион активно вкладывается в новые технологии и передовые научные разработки. Так, из совсем свежего - подписание на полях недавно прошедшего Петербургского Международного экономического форума - 2023 крупного соглашения с одной из ведущих в России компаний, специализирующихся на производстве биопрепаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. Документ предусматривает перевод части производства компании, базирующейся в городе Пушкине, в Ленинградскую область и строительство в Тельмановском сельском поселении современного высокотехнологичного комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и кормовых добавок общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров.

Сельское хозяйство стало драйвером экономики Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Новое предприятие будет выпускать кормовые добавки, закваски и консерванты для производства силоса, сорбенты, биопрепараты для коров, свиней, птицы и рыбы, - уточняют в администрации региона. - Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей, а производственные мощности - более 1300 тонн готовой продукции в год.

Не сказался на эффективности агропромышленного комплекса Ленобласти и разрыв отношений России с недружественными странами. Тут сработала простая и старая как мир народная мудрость: на хороший товар всегда найдется свой купец. Так, по данным администрации региона, под конец 2022 года областные предприятия только малого и среднего бизнеса поставляли свою продукцию в 26 стран мира: Азербайджан, Алжир, Армению, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Польшу, Турцию, Белоруссию, Вьетнам, Израиль, Иран и так далее. Причем речь идет не только о зерне, мясе и овощах. Например, в мае 2023 года при содействии областного Центра развития промышленности одно из местных сельхозпредприятий наладило поставки в Китай… собственных креветок. И не просто на пробу, а прямо-таки в промышленных масштабах - документ предполагает поставку продукта на 650 миллионов рублей до конца года.

По итогам 2022 года объем производства сельхозпродукции вырос на 44,3 миллиарда рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним словом, даже в условиях колоссального санкционного давления АПК Ленобласти не теряет темпов развития. Благо все предпосылки для этого здесь заложили уже давно.

КСТАТИ

ЧТОБЫ НА СЕЛЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ

Вдобавок ко всему прочему Ленинградская область еще и является активным участником государственной программы по развитию сельских территорий. Здесь никогда не забывают о том, что основной залог успеха - кадры, а чтобы кадры хорошо трудились, их нужно максимально обеспечивать всем необходимым, поэтому ежегодно из регионального бюджета выделяют порядка полутора миллиардов рублей на сельские стройки. В 2022-м, например, стараниями областного правительства в селах и поселках построили 3 спортивных объекта, отремонтировали 4 Дома культуры, ввели в эксплуатацию 4 новые больницы и сделали много чего еще. А в 2023-м уже подали в комиссию Минсельхоза России по отбору проектов на 2024-2026 годы 39 проектов комплексного развития сельских территорий более чем на 13 миллиардов рублей.

- Среди федеральных проектов, реализуемых в этом году, - комплексное развитие поселка Калитино с капитальным ремонтом Дома культуры, тепловых и водопроводных сетей, ремонтом 5 дорог и строительством новой обустроенной улицы в поселке Новоселье, - уточняют в администрации, - а также 4 проекта благоустройства: строительство парков воинской славы в Колчаново и Кусино, благоустройство общественных зон в Сяськелево и Зимитицах.

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По итогам 2022 года Ленобласть заняла:

- 1-е место по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, салата и зелени

- 2-е место по поголовью птицы

- 3-е место по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов.