Ликвидировать разрыв

Фото: ПАО «ФосАгро».

«ФосАгро» поможет перестроить систему аграрного образования в стране. Необходимость таких преобразований обсудили эксперты в ходе панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме. В дискуссии принял участие и заместитель генерального директора «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин.

Как отметила модератор дискуссии, руководитель отдела экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований ВШЭ Надежда Орлова, научные открытия последнего десятилетия требуют создания принципиально новых систем научных исследований и образования. Ее поддержал и глава «Роскачества» Максим Протасов. По его мнению, образовался разрыв между уровнем знаний выпускников и технологическими потребностями отрасли.

«Сохранение Россией статуса одной из лидирующих аграрных держав, обеспечение технологического суверенитета страны - без системной работы в сфере аграрного образования и аграрной науки эти вещи невозможны», - подчеркнул глава «Роскачества».

Актуальность этой проблемы отметил также руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. По его словам, за последние два десятилетия сельское хозяйство развивалось опережающими темпами и по уровню внедрения передовых технологий обогнало любой другой сектор экономики. При этом заметная часть технологий импортировалась.

«Пришла пора переломить эту тенденцию и развивать собственную технологическую базу. Чтобы в короткий срок создать большой портфель технологий во всех сельскохозяйственных направлениях, нужно начинать с перестройки аграрного образования. Современные аграрные вузы должны готовить и генетиков, и селекционеров, и биоинформатиков.Помимо этого, они должны участвовать непосредственно в создании технологий», -сказал Владимир Авдеенко.

Как отметил заместитель генерального директора «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин, одним из способов преодоления разрыва между уровнем знаний специалистов и потребностями АПК является повышение доступности свежей информации, а также масштабирование цифровых экосистем для аграриев. Бесплатное распространение знаний от видных ученых, которые собирали их всю жизнь, в понятной и наглядной форме, выгодно всем участникам нашего АПК. Это позволит обеспечить равномерное и быстрое распространение знаний и выйти на новый агротехнологический уровень, уверен Михаил Стёркин.

«ФосАгро» уже движется в этом направлении. В частности, вместе скомпанией «Иннопрактика» и Тимирязевской академией запущена образовательная программа «От руды до еды». Для студентовсформирован внушительный портфель оцифрованных видео лекций - более 300, участниками программы стали более 40 тысяч слушателей. К настоящему моменту программа охватывает 40 аграрных вузов.

Основной площадкой проекта стала сеть образовательных центров, ядром которой является научно-практический центр ФосАгро в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева. В начале июня 2023 года количество образовательных центров «ФосАгро» достигло 11. Это многофункциональные брендированные аудитории, оснащенные современными компьютерами и средствами мультимедиа. В распоряжении слушателей - учебные материалы, наглядные пособия и образцы удобрений. Созданы лекционные залы и фитолаборатории, оснащение которых позволяет проводить эффективные образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы.

«Мы считаем, что крайне важно обеспечить равные возможности и лёгкий доступ к получению знаний. Если молодой специалист понимает, чего от него ждёт работодатель, не боится пробовать новое, умеет анализировать полученный опыт и внедрять его в практику, такой специалист нужен везде и всем. А его заработная плата, как правило, значительно выше средней. Наша задача - воспитать целое поколение востребованных специалистов, которые будут стремиться – и иметь возможность - постоянно расширять багаж своих знаний. Это и есть ключ к обеспечению кадрового суверенитета в АПК», - подчеркнул Михаил Стёркин.

Между тем, на достигнутом «ФосАгро» останавливаться не собирается. В работу запускается платформа Pro Агро Лекторий. Студенты вузов получат доступ к современным знаниям в области агрохимии и смогут лучше изучить специфику будущей профессии. Выпускники смогут использовать лекции для активного старта на новом месте работы, преподаватели – для сверки знаний с позднейшими научными наработками и самоподготовки, а аграрии – для дополнительного обучения. Завтрашний день начинается сегодня.

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