Будущие инженеры-железнодорожники защитили дипломы в Петербурге

В состав комиссии вошли преподаватели, ученые, представители бизнеса и проектных организаций. Фото: предоставлено АО «Ростерминалуголь».

В России наступила пора экзаменов и сдачи дипломов у студентов. Одним из важных событий этого времени стала работа государственной экзаменационной комиссии Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I по специальности «Эксплуатация железных дорог» специализация «Транспортный бизнес и логистика». В состав комиссии вошли преподаватели, ученые, представители бизнеса и проектных организаций, а также управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.

Дело в том, что в огромной России вопрос эффективной логистики и железных дорог - приоритетный. 21 июня на суд профессионалов представили 80 квалификационных работ на тему будущего развития железнодорожной инфраструктуры страны. Молодые выпускники представили свои варианты модернизации транспортных артерий, припортовых станций и железнодорожных узлов. Многие из идей касались Петербурга и линий к портам Северо-Запада России.

Комиссия особо отметила работу Софьи Волковой о процессах взаимодействия специализированного угольного терминала и железнодорожного парка «Северный», входящего в состав станции Лужская. Студентка на высоком экспертном уровне проанализировала нынешнюю ситуацию. На этом основании автор сделал интересные выводы и предложения.

- Большинство дипломников, которые защищали работы по направлению, основательно подошли к задаче, - отметил Артур Седов в перерыве одного из дней работы государственной экзаменационной комиссии. - Порадовала проработка ряда заявленных тем и глубина погружения в проблему. Уверен, что все будущие инженеры-железнодорожники найдут себя в профессии и станут высококлассными специалистами. Желаю всем выпускникам успехов!