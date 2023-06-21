«Рассечена голова и сломан нос»: В Анапе лошадь на полной скорости сбила восьмилетнего мальчика из Петербурга

Врачи оказали ребенку первую помощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отдых в Анапе закончился для восьмилетнего мальчика серьезными травмами. Школьника внезапно сбила лошадь накануне. В итоге, у ребенка рассечена лобная часть головы. Врачи также диагностировали закрытый перелом носа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

- Мальчик с папой возвращался с пляжа, а конь появился внезапно. Врачи оказали ребенку помощь, а отец пострадавшего обратился в полицию, - рассказали в ведомстве.

После этого специалисты поймали чужого питомца и нашли его владельца. Собственником коня оказался местный житель. У хозяина лошадки есть все необходимые документы на нее. Теперь сотрудники правоохранительных органов будут выяснять, как животное оказалось без присмотра и сбежало на пешеходную зону.

Они также выяснят, использовали ли коня в предпринимательской деятельности. После проверки специалисты примут процессуальное решение.

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