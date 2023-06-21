Деловые поездки, туризм и встреча с родными: Определено, для чего россияне едут в Петербург

В 2023-м город на Неве попал в число наиболее посещаемых. Фото: shutterstock.com.

Российский оператор мобильной связи Tele2 с помощью геоаналитической платформы bigdata проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. Санкт-Петербург попал в число наиболее посещаемых городов. В топе целей посещения - классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов.

Datascientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита - классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам - добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически-значимых мест в Санкт-Петербург приезжают 59% посетителей. В 15% случаев причина визита деловая. Значительно реже поездки связаны с обучением, визитом к родственникам или лечением. Наиболее продолжительное время (6 суток) в культурной столице проводят те, кто в качестве транспорта выбирают самолет - таких гостей 15%. Те, кто прибыл на поезде, проводят в регионе 4 дня, а гости, прибывшие на машине - 3 дня. Любители достопримечательностей Петербурга приезжали чаще всего из Москвы, а также из Новгородской и Псковской областей, Краснодарского края и Татарстана.

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей и зон отдыха вырос весной 2023 года, в сравнении с прошлогодним периодом. Туристы активно посещали исторические достопримечательности в центре города. Так, потребление интернета на Дворцовой площади выросло на 37%. Востребованными у путешественников оказались также пригороды Северной столицы: объем скачанных и отправленных данных вырос на территории Петергофского дворца на 71%, в центре Кронштадта - на 26%, на территории Ласкового пляжа в Курортном районе - на 22%, в Комарово - на 60%, в парке «Дубки» в Сестрорецке - на 78%.