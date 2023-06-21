Что приготовить в жару? Делимся рецептами окрошки с кулинарного мастер-класса «Комсомолки»

Блогеры из Петербурга приготовили летние угощенья на кулинарной встрече из цикла «Время есть». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После прохладного начала июня в Петербург наконец пришло лето. В жаркие дни не хочется подавать к столу тяжелые блюда. Душа так и просит чего-то легкого и свежего. Именно такие угощения приготовили блогеры из Петербурга на кулинарной встрече из цикла «Время есть» 19 июня. Напомним, в проекте «Комсомолки» медийные личности, журналисты и партнеры «КП» собираются на тематических мастер-классах, чтобы вместе творить настоящую магию на кухне.

ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ

Мастер-класс проходил в зоне активной кухни шоу-рума LEX.

LEX - динамично развивающийся бренд бытовой техники для кухни. Компания создает высокотехнологичные, долговечные и доступные товары для кухни, сохраняя высокий уровень сервиса и удобного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Основной ассортимент компании - вытяжки, варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи. А в 2020 году ассортимент пополнился малой бытовой техникой. Чтобы не запутаться в огромном ассортименте техники на официальном сайте LEX, есть помощник по выбору техники, который за 5 шагов и несколько кликов поможет вам подобрать идеальный комплект. Гарантия на технику LEX - 36,6 месяцев как температура тела здорового человека! А на двигатели вытяжек гарантийный срок составляет 8 лет!

Гости готовили под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Кухня может многое рассказать о своем владельце, - говорит бренд-шеф LEX Роман Пототранный. - В центре внимания LEX - пользователь, будь он кулинаром-любителем, профи или гурманом. Именно поэтому у нас доступны технологичные и интерьерные решения для кухни на любой вкус и запрос. В LEX вы сможете выбрать технику, которая украсит вашу кухню и сэкономит время и силы для более важных дел. Для нас важно поддержать стремление человека к красоте, эргономике, индивидуальности, удобству и рациональности. Для этого LEX создает современную, стильную и качественную бытовую технику, чтобы каждый реализовался на кухни своим уникальным образом.

В назначенный час на кухне собралась шумная и дружная компания известных петербургских блогеров: Катя Бакан, Вика Крылова, Таня Бедарева, Анна Рябцева и Юля Трифанова. Команда излучала задор и позитив. Каждая леди делала фото и снимала видео для своих подписчиков. Затем под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного гости принялись готовить самые «летние» блюда - освежающую окрошку и вкуснейшие брускетты.

На кухне собралась шумная и дружная компания известных петербургских блогеров. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КОРОЛЕВА ДАЧНОГО СТОЛА

Первой на очереди стала «королева дачного стола» - окрошка. Ее любят за то, что заправка к ней может быть любая: от кефира и кваса, до свекольного сока или даже пива. В этот раз решили остановиться на классических вариантах заправки, но добавить в привычный состав секретные ингредиенты: брынзу и редис. Также по совету Романа, картофель решили запечь в духовке. Так блюдо приобретает новые вкусовые нотки. А тем, кто готов к смелым экспериментам, повар предложил добавить в готовую окрошку изюм.

Первой на очереди стала «королева дачного стола» - окрошка. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Вы удивитесь, но это действительно обогатит и по-новому раскроет привычный всем вкус, - отметил Роман.

Картофель, вареную колбасу, огурцы, яйца, зеленый лук, укроп, соль, сметану, брынзу, изюм и кефир для окрошки предоставил EUROSPAR. Это крупнейшая в мире сеть супермаркетов, созданных для комфортных и удобных покупок. Всегда огромный ассортимент свежих продуктов и вкусных идей. Уже 22 года EUROSPAR демонстрирует бескомпромиссное качество и внимательный подход к покупателю, ежедневно работая над тем, чтобы каждый смог найти то, что придется ему по вкусу! На сегодня открыто уже более 200 супермаркетов в 12 регионах России.

Ингредиенты для мастер-класса предоставил EUROSPAR. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Мы в EUROSPAR знаем, что питание - основа здоровой жизни, и хотим, чтобы каждый день на вашем столе была только качественная еда, - отметил исполнительный директор дивизиона EUROSPAR Санкт-Петербург Антон Белоусов. - Для сегодняшнего мастер-класса мы выбрали лучшие ингредиенты и бережно доставили их, соблюдая товарное соседство и температурный режим. Возможность получить продукты прямо на дом есть у каждого нашего покупателя. Для этого можно воспользоваться удобным интернет-магазином EUROSPAR с доставкой товаров прямо до вашей двери.

После кефирной окрошки пришла очередь квасной. Традиционный русский напиток предоставил «МЕДОВЫЙ ДОМ». Это квас в инновационном сухом формате. Вся коллекция напитков - это забота об организме и природных ресурсах. Благодаря тому, что напитки создаются в сухом формате, увеличивается их срок хранения, а также сохраняется польза натуральных ингредиентов и их настоящий вкус.

В дополнение к окрошке, шеф-повар показал гостям собственный рецепт оригинальной закуски. Это теплый салат из редиса, обжаренного в смеси масла и соевого соуса, а также брынзы.

- В результате за 5 минут у вас получится оригинальное и очень вкусно блюдо, - заключил Роман.

В приготовлении брускетты блогеры использовали нежные паштеты и риеты от «МЕДОВЫЙ ДОМ». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

НЕПРОСТОЙ БУТЕРБРОД

Второй частью марлезонского балета стала готовка брускетты. Для тех, кто не знает, это итальянская закуска, которая традиционно подается перед основными блюдами. Отличие брускетты от бутерброда заключается в том, что хлеб для нее, как правило, обжаривают особым образом. Главная «фишка» здесь заключается в приготовлении хитрой смеси, на которой обжаривается хлеб: в теплое сливочное масло добавляется горчица. Свежие, еще теплые багеты привез EUROSPAR. А поверх получившегося ароматного тоста гости мастер-класса положили нежные паштеты и риеты от «МЕДОВЫЙ ДОМ».

- Компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» представляет несколько линеек консервных продуктов, созданных на основе оригинальных рецептур, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Все консервы отличаются натуральным составом, отсутствием консервантов, нестандартным сочетанием ингредиентов. Мы не используем пальмовое масло. Наши продукты являются альтернативой готовому домашнему блюду высокого качества по доступной цене с оптимальным сроком годности. Благодаря своим свойствам, они подойдут всем ценителям здорового питания.

Участники решили, что получившиеся брускетты послужат идеальным вариантом для завтрака и сохранили рецепт для своих семей.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ

После того, как все было готово, настал долгожданный момент дегустации. Перед гостями красовался сервированный летний стол из легких, свежих и очень вкусных блюд. Совместная трапеза еще сильнее сблизила команду кулинаров. Блогеры хором признались, что узнали много нового и взяли на заметку полезные советы от шеф-повара. Каждый поблагодарил «Комсомолку» за летнее настроение.

Мастер-класс стал уже четвертой встречей из большого цикла «Время есть». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

А еще в конце участников ждал приятный сюрприз от партнеров. EUROSPAR вручил каждому большую нарядную корзину с продуктами, чтобы можно было с удовольствием готовить дома любимые рецепты для своей семьи. «МЕДОВЫЙ ДОМ» подарил набор с джемом, чаем и сухими смесями для приготовления кваса. А от LEX блогерам достались фирменные зонты и электроизмельчители.

Мастер-класс стал уже четвертой встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

Рецепт окрошки от «Комсомолки». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт окрошки от «Комсомолки»

Берем (на 4 порции):

Заправка, квас для окрошки хлебный, кефир или айран 1.5л.

Мясо, ветчина или колбаса вареная 300гр.

Огурцы Свежие 3-4шт.

Картофель отварной 4 шт.

Яйца куриные 4 шт.

Лук зелёный 10-15гр.

Зелень ассорти по вкусу 20гр.

Сметана для заправки 300гр.

Брынза 200 гр.

Редис 200 гр.

Изюм по вкусу.

Соль/специи по вкусу

Лимон по вкусу.

Готовим:

Отварить куриные яйца и картофель. Остудить и очистить. Картофель можно запечь в фольге в духовом шкафу.

Нарезать подготовленное мясо кубиками. В тот же размер нарезать картофель и огурцы. При желании можно добавить слайсы редиса, брынзу и изюм.

Зеленый лук мелко нарезать перемешать с небольшим количеством соли, зелень порубить.

Куриное яйцо нарезать кубиками или на две половинки.

Смешать все ингредиенты, залить заправкой. Добавить зелень, специи и перемешать.

Добавить дольку лимона.

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