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Общество21 июня 2023 15:05

Что приготовить в жару? Делимся рецептами окрошки с кулинарного мастер-класса «Комсомолки»

Встреча продолжила цикл «Время есть»
Иван МАЛЬКОВ
Блогеры из Петербурга приготовили летние угощенья на кулинарной встрече из цикла «Время есть».

Блогеры из Петербурга приготовили летние угощенья на кулинарной встрече из цикла «Время есть».

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После прохладного начала июня в Петербург наконец пришло лето. В жаркие дни не хочется подавать к столу тяжелые блюда. Душа так и просит чего-то легкого и свежего. Именно такие угощения приготовили блогеры из Петербурга на кулинарной встрече из цикла «Время есть» 19 июня. Напомним, в проекте «Комсомолки» медийные личности, журналисты и партнеры «КП» собираются на тематических мастер-классах, чтобы вместе творить настоящую магию на кухне.

ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ

Мастер-класс проходил в зоне активной кухни шоу-рума LEX.

LEX - динамично развивающийся бренд бытовой техники для кухни. Компания создает высокотехнологичные, долговечные и доступные товары для кухни, сохраняя высокий уровень сервиса и удобного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Основной ассортимент компании - вытяжки, варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи. А в 2020 году ассортимент пополнился малой бытовой техникой. Чтобы не запутаться в огромном ассортименте техники на официальном сайте LEX, есть помощник по выбору техники, который за 5 шагов и несколько кликов поможет вам подобрать идеальный комплект. Гарантия на технику LEX - 36,6 месяцев как температура тела здорового человека! А на двигатели вытяжек гарантийный срок составляет 8 лет!

Гости готовили под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного.

Гости готовили под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Кухня может многое рассказать о своем владельце, - говорит бренд-шеф LEX Роман Пототранный. - В центре внимания LEX - пользователь, будь он кулинаром-любителем, профи или гурманом. Именно поэтому у нас доступны технологичные и интерьерные решения для кухни на любой вкус и запрос. В LEX вы сможете выбрать технику, которая украсит вашу кухню и сэкономит время и силы для более важных дел. Для нас важно поддержать стремление человека к красоте, эргономике, индивидуальности, удобству и рациональности. Для этого LEX создает современную, стильную и качественную бытовую технику, чтобы каждый реализовался на кухни своим уникальным образом.

В назначенный час на кухне собралась шумная и дружная компания известных петербургских блогеров: Катя Бакан, Вика Крылова, Таня Бедарева, Анна Рябцева и Юля Трифанова. Команда излучала задор и позитив. Каждая леди делала фото и снимала видео для своих подписчиков. Затем под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного гости принялись готовить самые «летние» блюда - освежающую окрошку и вкуснейшие брускетты.

На кухне собралась шумная и дружная компания известных петербургских блогеров.

На кухне собралась шумная и дружная компания известных петербургских блогеров.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КОРОЛЕВА ДАЧНОГО СТОЛА

Первой на очереди стала «королева дачного стола» - окрошка. Ее любят за то, что заправка к ней может быть любая: от кефира и кваса, до свекольного сока или даже пива. В этот раз решили остановиться на классических вариантах заправки, но добавить в привычный состав секретные ингредиенты: брынзу и редис. Также по совету Романа, картофель решили запечь в духовке. Так блюдо приобретает новые вкусовые нотки. А тем, кто готов к смелым экспериментам, повар предложил добавить в готовую окрошку изюм.

Первой на очереди стала «королева дачного стола» - окрошка.

Первой на очереди стала «королева дачного стола» - окрошка.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Вы удивитесь, но это действительно обогатит и по-новому раскроет привычный всем вкус, - отметил Роман.

Картофель, вареную колбасу, огурцы, яйца, зеленый лук, укроп, соль, сметану, брынзу, изюм и кефир для окрошки предоставил EUROSPAR. Это крупнейшая в мире сеть супермаркетов, созданных для комфортных и удобных покупок. Всегда огромный ассортимент свежих продуктов и вкусных идей. Уже 22 года EUROSPAR демонстрирует бескомпромиссное качество и внимательный подход к покупателю, ежедневно работая над тем, чтобы каждый смог найти то, что придется ему по вкусу! На сегодня открыто уже более 200 супермаркетов в 12 регионах России.

Ингредиенты для мастер-класса предоставил EUROSPAR.

Ингредиенты для мастер-класса предоставил EUROSPAR.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Мы в EUROSPAR знаем, что питание - основа здоровой жизни, и хотим, чтобы каждый день на вашем столе была только качественная еда, - отметил исполнительный директор дивизиона EUROSPAR Санкт-Петербург Антон Белоусов. - Для сегодняшнего мастер-класса мы выбрали лучшие ингредиенты и бережно доставили их, соблюдая товарное соседство и температурный режим. Возможность получить продукты прямо на дом есть у каждого нашего покупателя. Для этого можно воспользоваться удобным интернет-магазином EUROSPAR с доставкой товаров прямо до вашей двери.

После кефирной окрошки пришла очередь квасной. Традиционный русский напиток предоставил «МЕДОВЫЙ ДОМ». Это квас в инновационном сухом формате. Вся коллекция напитков - это забота об организме и природных ресурсах. Благодаря тому, что напитки создаются в сухом формате, увеличивается их срок хранения, а также сохраняется польза натуральных ингредиентов и их настоящий вкус.

В дополнение к окрошке, шеф-повар показал гостям собственный рецепт оригинальной закуски. Это теплый салат из редиса, обжаренного в смеси масла и соевого соуса, а также брынзы.

- В результате за 5 минут у вас получится оригинальное и очень вкусно блюдо, - заключил Роман.

В приготовлении брускетты блогеры использовали нежные паштеты и риеты от «МЕДОВЫЙ ДОМ».

В приготовлении брускетты блогеры использовали нежные паштеты и риеты от «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

НЕПРОСТОЙ БУТЕРБРОД

Второй частью марлезонского балета стала готовка брускетты. Для тех, кто не знает, это итальянская закуска, которая традиционно подается перед основными блюдами. Отличие брускетты от бутерброда заключается в том, что хлеб для нее, как правило, обжаривают особым образом. Главная «фишка» здесь заключается в приготовлении хитрой смеси, на которой обжаривается хлеб: в теплое сливочное масло добавляется горчица. Свежие, еще теплые багеты привез EUROSPAR. А поверх получившегося ароматного тоста гости мастер-класса положили нежные паштеты и риеты от «МЕДОВЫЙ ДОМ».

- Компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» представляет несколько линеек консервных продуктов, созданных на основе оригинальных рецептур, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Все консервы отличаются натуральным составом, отсутствием консервантов, нестандартным сочетанием ингредиентов. Мы не используем пальмовое масло. Наши продукты являются альтернативой готовому домашнему блюду высокого качества по доступной цене с оптимальным сроком годности. Благодаря своим свойствам, они подойдут всем ценителям здорового питания.

Участники решили, что получившиеся брускетты послужат идеальным вариантом для завтрака и сохранили рецепт для своих семей.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ

После того, как все было готово, настал долгожданный момент дегустации. Перед гостями красовался сервированный летний стол из легких, свежих и очень вкусных блюд. Совместная трапеза еще сильнее сблизила команду кулинаров. Блогеры хором признались, что узнали много нового и взяли на заметку полезные советы от шеф-повара. Каждый поблагодарил «Комсомолку» за летнее настроение.

Мастер-класс стал уже четвертой встречей из большого цикла «Время есть».

Мастер-класс стал уже четвертой встречей из большого цикла «Время есть».

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

А еще в конце участников ждал приятный сюрприз от партнеров. EUROSPAR вручил каждому большую нарядную корзину с продуктами, чтобы можно было с удовольствием готовить дома любимые рецепты для своей семьи. «МЕДОВЫЙ ДОМ» подарил набор с джемом, чаем и сухими смесями для приготовления кваса. А от LEX блогерам достались фирменные зонты и электроизмельчители.

Мастер-класс стал уже четвертой встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

Рецепт окрошки от «Комсомолки».

Рецепт окрошки от «Комсомолки».

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт окрошки от «Комсомолки»

Берем (на 4 порции):

Заправка, квас для окрошки хлебный, кефир или айран 1.5л.

Мясо, ветчина или колбаса вареная 300гр.

Огурцы Свежие 3-4шт.

Картофель отварной 4 шт.

Яйца куриные 4 шт.

Лук зелёный 10-15гр.

Зелень ассорти по вкусу 20гр.

Сметана для заправки 300гр.

Брынза 200 гр.

Редис 200 гр.

Изюм по вкусу.

Соль/специи по вкусу

Лимон по вкусу.

Готовим:

Отварить куриные яйца и картофель. Остудить и очистить. Картофель можно запечь в фольге в духовом шкафу.

Нарезать подготовленное мясо кубиками. В тот же размер нарезать картофель и огурцы. При желании можно добавить слайсы редиса, брынзу и изюм.

Зеленый лук мелко нарезать перемешать с небольшим количеством соли, зелень порубить.

Куриное яйцо нарезать кубиками или на две половинки.

Смешать все ингредиенты, залить заправкой. Добавить зелень, специи и перемешать.

Добавить дольку лимона.

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