Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за жары с градом и ливнями

В городе пройдут дожди, ожидается ветер и гроза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге, поэтому в городе объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать на территории в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 15 часов до 19 часов 22 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха (местами до +30). Также до 13 часов 23 июня сохраняется объявленная ранее высокая пожарная опасность, - говорится в сообщении ведомства.

При этом жара стала не единственной причиной объявленного желтого уровня опасности. До шести вечера 23 июня в городе ожидается сильный ветер, дождь и грозы. В Смольном объяснили, что желтый уровень означает потенциального опасную погоду. Петербуржцев попросили быть внимательными и осторожными.