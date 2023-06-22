В Приморском районе Петербурга появится поликлиника для взрослых и детей. Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

На Северо-Востоке города на Неве начали строить новое медицинское учреждение для взрослых и детей. Здание в 13,4 тысяч квадратных метров расположится по адресу Юнтоловский проспект, дом 41, корпус 1, строение 1.

Здание в пять этажей объединит два поликлинических отделения - для 420 взрослых и 168 детей. Клиника относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи. Это значит, что в ней оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В каждое отделение ведет отдельный вход с комфортной зоной ожидания, лифтовыми холлами и понятной системой навигации, чтобы посещать ее было удобно пациентам всех возрастов. В обоих блоках будут работать лифты, включая грузовой. Коллектив клиники составит более 300 человек. Записаться на прием можно будет как к участковому врачу, так и к профильному специалисту. Предусмотрены отделения профилактики, терапии, реабилитации, функциональной диагностики, а также неотложной скорой помощи и дневной стационар на 15 коек.

До клиники можно доехать со стороны Юнтоловского проспекта и припарковать авто на отдельной стоянке. С обратной стороны здания будут заезжать машины скорой помощи. Внутри двора разместят детские площадки и зоны отдыха.

Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Сейчас застройщик проекта «Главстрой Санкт-Петербург» ведет на территории подготовительные работы. Строительство планируют закончить в 3 квартале 2025 года.