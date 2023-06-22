Выступление Елены Темниковой на «Алых парусах» в Петербурге оказалось под угрозой срыва из-за ее критики России

Елену Темникову могут прокатить мимо "Алых парусов". Фото: СОЦСЕТИ

Праздник школьников «Алые паруса» в Петербурге может пройти без выступления певицы Елены Темниковой. Дело в том, что ранее артистка резко высказалась о спецоперации на Украине. Отменить концерт призвала глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.

К ней обратились неравнодушные жители Северной столицы. Они задались вопросом: «Нужны ли напутственные слова от той, кто предал Родину».

- Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного, - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Темникова ранее резко высказалась о спецоперации, но потом удалила публикацию. Фото: СОЦСЕТИ

Темникова поделилась своим мнением о спецоперации еще в феврале 2022 года. Тогда она говорила, что ей стыдно за происходящее. Кроме того, она призвала фанатов, которые не согласны с ее позицией, отписаться от ее соцсетей. За высказывание певицу многие осудили.

Отметим, что кроме Темниковой на «Алых парусах» перед школьниками выступят такие популярные исполнители, как The Hatters, LYRIQ, Gayazovs Brothers, Burito, Gafur, Юлианна Караулова, Тося Чайкина и Моя Мишель. Хедлайнером мероприятия станет группа «Чайф». А вести вечер будут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

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