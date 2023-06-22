ФосАгро показывает рост поставок в страны БРИКС. Фото: ПАО «ФосАгро».

Увеличение портовых мощностей, организация контейнерных перевозок и расчеты в валютах дружественных стран - генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников выдвинул несколько предложений на панельной дискуссии ПМЭФ-2023 «Деловое партнерство БРИКС в новых экономических реалиях».

По мнению генерального директора ФосАгро, поставки минеральных удобрений являются ключевыми областями сотрудничества внутри БРИКС. На страны блока приходится почти половина мирового потребления удобрений. Имеются и реальные возможности увеличения объемов. Растущее население нужно кормить, населения в странах становится все больше.

«Как для ФосАгро, так и для других компаний отрасли, БРИКС – ключевой рынок сбыта, на который приходится треть экспорта минеральных удобрений из России. На сегодняшний день мы видим повышенный спрос на нашу продукцию в странах объединения», - отметил Михаил Рыбников.

Председатель правления Корпорации промышленного развития Южной Африки Бузизиве Мабуца назвала обеспечение свободной торговли среди стран основной целью БРИКС в условиях глобального геополитического дробления. Она также обозначила курс на расширение группы БРИКС: ряд стран уже подали заявки на присоединение к организации. Следовательно, нужда в удобрениях будет только возрастать. В этой ситуации остается чувствительной тема логистики и финансовых расчетов, особенно для российских производителей.

Но даже в непростых условиях санкционного давления ФосАгро справляется с новыми вызовами и наращивает торговлю с дружественными странами. Поставки удобрений, как признался Михаил Рыбников, нередко осуществляются в ручном режиме. Компании удалось сохранить логистические цепочки и надежно обеспечить партнеров востребованной продукцией. В первую очередь – в странах БРИКС.

Спрос на российские удобрения растет, говорят аналитики. Только высокоэффективные удобрения гарантированно могут обеспечить хороший урожай. В странах БРИКС, как показала дискуссия на Петербургском международном форуме, это понимают. И ФосАгро отвечает на растущие потребности.

«Объем суммарного экспорта удобрений ФосАгро в Бразилию, Индию и Южную Африку в 2022 году увеличился почти на 90% (с 2,3 до более 4,3 млн тонн). При этом экспортные поставки ФосАгро в Индию выросли за год почти в 6 раз - до 2,8 млн тонн. Поставки в ЮАР выросли на треть. Бразильским фермерам мы поставили более 1,3 млн тонн продукции. При этом в 2013 году наши поставки в Бразилию составляли лишь 800 тыс. тонн», - привел данные генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

И нынешний год, скорее всего, исключением не станет.

Реклама. АО «Апатит». LjN8KJq9R