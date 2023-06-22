Выход есть: как купить квартиру, если не хватает всей суммы

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Май традиционно считается одним из самых неудачных месяцев по продаже квартир из-за длинных выходных. Обычно в связи с праздниками спрос снижается в среднем на 10- 15% по сравнению с мартом - апрелем. Однако в этом году аналитики зафиксировали рост количества сделок на рынке новостроек Петербурга. Например, в Группе Аквилон продажи выросли на 51%. Интерес покупателя к первичному рынку подогревают изменения в условиях ипотеки со стороны ЦБ РФ, в частности повышение суммы первоначального взноса, которые ожидались в июне. А также различные варианты приобретения жилья - государственные субсидии, предложения от банков и застройщиков, - которые делают покупку недвижимости вполне доступной. Мы собрали самые распространенные способы приобрести квартиру, если полной суммы на ее покупку нет. Берите на вооружение.

ИПОТЕКА

Пальму первенства прочно удерживает ипотека: в Санкт-Петербурге доля сделок с привлечением банковских средств доходит до 80-90%. Такая популярность вполне объяснима: цены на недвижимость росли на протяжении последних нескольких лет, накопить необходимую сумму просто нереально. Поэтому ипотека, а особенно льготные ипотечные программы, становятся настоящим спасением для покупателя. Купить квартиру в жилых комплексах Группы Аквилон можно с помощью разных ипотечных программ - "Господдержки", "Семейной", "Военной". Застройщик также предлагает субсидированную ипотеку со ставкой от 0,01%. На сайте компании и в офисе продаж с помощью специалистов можно подобрать максимально выгодный вариант с оптимальным для вас ежемесячным платежом.

РАССРОЧКА

Покупка новой квартиры в рассрочку означает поэтапную оплату ее стоимости. Покупатель вносит часть стоимости жилья, обычно от 10 до 50%, а остальную сумму выплачивает ежемесячными или ежеквартальными платежами. Оформить рассрочку можно без подтверждения дохода и оплаты дополнительных страховок. У каждой строительной компании свои условия рассрочки, например, Группа Аквилон предоставляет четыре вида данного инструмента. Рассрочка 10/90 - первый взнос не менее 10% от стоимости квартиры, второй платеж через 3 месяца. Рассрочка 20/80 - первый взнос 20%, остальные через 6 месяцев. Рассрочка 50/50 - первый взнос не менее 50% от стоимости квартиры, второй платеж через год. Рассрочка 5 платежей по 20 на 2 года, при которой первый взнос составляет не менее 20% от стоимости квартиры, а последующие 20% вносятся с периодичность каждые 6 месяцев. При любом варианте расчет производится от цен при 100% оплате.

СУБСИДИИ, СЕРТИФИКАТЫ, ПРОГРАММЫ

Покупатели жилья также могут воспользоваться льготной ипотекой или субсидированными программами застройщиков. Строительные компании принимают в работу различные сертификаты и субсидии. В Группе Аквилон они могут быть использованы при покупке квартиры в любом жилом комплексе застройщика. Так, средства материнского капитала можно использовать при 100% оплате квартиры, как последний взнос при рассрочке или на оплату ипотеки.

Дополнительно девелопер разработал несколько собственных программ. Так, региональная жилищная программа позволят сэкономить до 125 000 руб. на покупке квартиры клиентам, у которых нет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области. На такую же скидку могут рассчитывать IT-специалисты. А члены Akvilon Club, приобретающие вторую и последующие квартиры в проектах девелопера, могут сэкономить до 3000 рублей с каждого квадратного метра.

ТРЕЙД ИН

Суть этого способа покупки заключается в том, что застройщик выкупает вашу квартиру, а средства идут в зачет покупки нового жилья. Преимущества данного инструмента - экономия времени, ведь старую квартиру можно реализовать быстро. В Группе Аквилон сделать это можно просто: выбрать новую квартиру в одном из жилых комплексов компании, договориться о времени оценки и осмотра старой квартиры, а потом выйти на сделку. Кроме того, сохраняются актуальные цены и скидки, так что покупка новостройки будет выгодной.

Итак, у покупателя есть масса альтернативных способов купить жилья, в зависимости от конкретной жизненной ситуации и бюджета. Да, у каждого варианта есть свои особенности и нюансы, но самое главное - возможность обзавестись собственным жильем есть практически всегда. Нужно лишь четко понимать, что вам нужно и оценить свои возможности.

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