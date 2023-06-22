Детектив Финник в ArtSpace: Tele2 подготовила увлекательное шоу для детей и взрослых

Tele2 подготовила увлекательное шоу для детей и взрослых. Фото: пресс-служба Tele2.

На площадке Tele2 ArtSpace все лето проводят лекции об искусстве, показывают художественные ленты и детские мультфильмы, устраивают мероприятия для всей семьи. На предстоящих выходных дети и взрослые встретятся с персонажем полнометражного анимационного фильма от группы компаний «Рики» – «Финник».

В воскресенье 25 июня посетители пространства Tele2 ArtSpace примут участие в увлекательном шоу с Финником –героем одноименного анимационного фильма и мультсериала «Детектив Финник». Новый российский персонаж от создателей «Смешариков» появился на экранах весной прошлого года и уже успел завоевать любовь юных зрителей.

В кинотеатре Tele2 покажут мультфильм, а затем организуют встречу с персонажем. Детектив Финник предложит всем желающим интересные задания и игры. Дети узнают тайны жизни домовых, научатся любимому танцу героев мультфильма, почувствуют себя настоящими сыщиками и проявят свой интеллект и логическое мышление. Шоу подойдет для детей и взрослых, которые хотят провести время весело и увлекательно. Программа начнется в воскресенье в 12:00. Вход свободный для гостей Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

На следующих выходных юных гостей также ожидает увлекательная программа. 2 июля в Tele2 ArtSpace состоится познавательный концерт от команды проекта «Музыка с умом детям». Маленьких зрителей погрузят в музыку Чайковского, Бетховена, Моцарта, Брамса, Вивальди, Вебера и Боккерини. На сцене выступят музыканты симфонического оркестра консерватории им. Римского-Корсакова — вместе с ними дети познакомятся со скрипкой и виолончелью, поиграют в музыкальные игры

Участники проекта «Музыка с умом» также приглашают петербуржцев в Tele2 ArtSpace в субботу, 1 июля, на свой киноконцерт. Гости увидят немое кино «Огни большого города» с Чарли Чаплином в сопровождении живой фортепианной музыки Анастасии Мазуренко.

Tele2 ArtSpace —современное пространство для жителей Петербурга, где каждый сможет больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

Партнерами пространства в этом году стали музыкальный интеллектуально-развлекательный проект «Музыка с умом», видеосервис Wink, образовательная платформа «Правое полушарие интроверта», школа джазовых танцев Summertime Swing, Государственная академическая капелла, Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ».

Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 ArtSpace можно узнать на сайте.

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