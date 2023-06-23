Лимитированные «Подорожники» в честь праздника выпускников «Алые паруса» поступят в продажу 24 июня в Петербурге

Тираж серии - 50 тысяч штук. Фото: Пресс-служба Смольного

Новые лимитированные «Подорожники» поступят в продажу 24 июня. Проездные из серии, посвященной 320-летию города, приурочили к празднику выпускников «Алые паруса». В 2023 году красивые корабли пройдут по Неве в 55 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- «Подорожники» выпущены в виде карт, тиражом 50 тысяч штук. Приобрести карту в новом дизайне можно будет с самого утра, с момента открытия метрополитена и точек продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок», - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, в этом году, из-за празднования 320-летия города, в продажу выйдут несколько серий «Подорожников» с разными дизайнами. Лимитированные коллекции выпускают с увеличенным тиражом, чтобы все желающие успели купить уникальные проездные.