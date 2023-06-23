Половина месячной нормы осадков выпала в трех районах Петербурга из-за ливней 22 июня

В центре города зафиксировано всего 5-7 миллиметров осадков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги дождей и ливней, которые поливали Петербург 22 июня. По его словам, в некоторых районах города выпала половина месячной нормы осадков.

- В Адмиралтейском, Кировском, Красносельском районах количество осадков за ночь выпало очень большое. Нашими постами там отмечено от 30 до 37 миллиметров, что достигает 40-53% от месячной нормы. В других районах города осадков меньше, но все равно от 5 до 20 мм дождя выпало за ночь, - написал синоптик в своем телеграм-каналах.

При этом в центре города зафиксировано всего 5-7 миллиметров осадков. Меньше всего дождей было в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте и Курортном районе. Там специалисты выявили всего 1-2 миллиметра воды.

Самые сильные ливни прошли в Шлиссельбурге. Местные станции отметили 27 миллиметров дождя на этой территории.