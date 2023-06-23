Разбить иллюзию безнаказанности: Как защитить себя в Интернете

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

Вас обидели в Сети и думают, что им ничего не будет? Это не так! Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова рассказала, как законно отстоять свои права в Интернете.

Бывает, автор стиха, песни, статьи или книги публикует свои «нетленки» в Сети для преданных фанатов, а на следующее утро он обнаруживает свой текст, размещенный где-то еще под чужим авторством. Как доказать свое авторство?

- Такую неприятную ситуацию можно упредить. Нотариус выполнит действие «Время предъявления документа». Если его скопируют, то вы сможете железно доказать, что он ваш.

Но что делать, если, как говорится, поезд уже ушел и авторство украденного текста не защищено?

- Необходимо обратиться к нотариусу и сообщить, что на таком-то сайте размещены ваши произведения (рассказы, песни, стихи или иное). Нотариус поможет вам зафиксировать факт публикации. Это даст вам возможность защитить свои авторские права в дальнейшем.

Также с помощью нотариуса можно напрочь разбить иллюзию безнаказанности у тех, кто оскорбляет или травит в Сети вас или ваших близких, детей.

- Если вы считаете, что вас как-то обидели в Интернете, то можно зафиксировать этот факт у нотариуса. Поскольку мало кто хочет получить судебный иск, то обычно после этого негатив в вашу сторону сразу удаляют и извиняются.

Кроме того, нотариус может официально подтвердить факт детского или подросткового буллинга, вылившегося в Сеть, для дальнейших разбирательств с обидчиками, директором образовательного учреждения и полицией.

- Если не дай бог вашего ребенка травят или бьют, то нередко это попадает на фото или видео, которые зачастую выставляют в социальных сетях. Нотариус оформит эти страшные кадры как доказательство буллинга и поможет с опознанием виновных. Это даст вам право на гражданский иск о возмещении вреда. Не пренебрегайте вашим правом законно наказать тех, кто думает, что им все позволено.

Слушайте радио «КП» 92,0 FM 23 июня в 18:03.