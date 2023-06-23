«Алые паруса» пройдут без дождей: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на 24-25 июня

"Алые паруса" пройдут в ночь с субботы на воскресенье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе и области на выходных. По его словам, дожди с грозами в большинстве районов пройдут лишь ночью и днем, а к вечеру уже закончатся. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- В Санкт-Петербурге на «Алые Паруса» осадков не должно быть, дневные дожди вечером закончатся, а следующие начнутся только в начале дня. Температура воздуха в центре города вечером, к началу праздника составит 18-20 градусов. Ночью будет минимум 15 градусов, - говорится в сообщении.

Погоду на выходных омрачит лишь облачность. Солнце покажется на западе региона.

В начале следующей недели воздух прогреется до 25 градусов. При этом в Петербурге прогнозируют небольшой ветер разных направлений. Информации о дождях пока нет.