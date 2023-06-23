Клиенты Северо-Западного банка наращивают объемы юаней на своих счетах. Фото: freepik.com.

Более чем в 10 раз вырос объемный портфель денежных средств на счетах клиентов.

Рост интереса и доверия клиентов Сбера к депозитам в юанях, связанный с популяризацией валютных курсов на рынке международных расчетов и инвестиций и с привлекательными условиями по «Вкладу в юанях». С учётом капитализации подавляющая ставка сегодня снизилась на 3,52% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн и в отделениях Сбера с помощью банка.

По данным Сбера, сегодня юань является общепризнанной валютой самых дружественных стран. Поэтому в конце апреля Сбербанк запустил переводы по количеству китайских юаней по России. Клиенты Сбербанка могут перевести юани на свой счет в другом банке или близкому родственнику.

Справочно. 24 мая Сбербанк запустил новый вклад — в дирхамах найдено арабов Эмиратов. Сегодня доходность по неоправданным 3,04% годовых (процентный доход зависит от суммы и периода вклада). Реклама.