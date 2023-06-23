Огромную стену из дикого винограда на Петроградке перенесут ради капремонта фасада

Виноград вернется на отремонтированную стену уже в октябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зеленая достопримечательность Петроградского района стала причиной беспокойства для местных жителей. Фасад дома №18 по улице Лизы Чайкиной, который уже 17 лет покрывает ковер дикого винограда, отправляют на капитальный ремонт. Горожан поспешили заверить, что зеленую стену обязательно сберегут, однако сами петербуржцы переживают, что о винограде не позаботятся должным образом.

- Чтобы не навредить «зеленой стене», подрядчик Фонда капремонта особым способом установит строительные леса на расстоянии 20 см от фасада и перевесит на них виноград на время ремонтных работ. Его вес варьируется от 100 до 500 килограммов. После завершения работ виноград будет установлен обратно на ту же конструкцию, на которой он был ранее закреплен, - заявили в администрации Петроградского района.

В Фонде капремонта «Комсомолке» уточнили, что торопиться с перемещением винограда рабочие не будут.

Начинать переезд винограда не торопятся. Прежде всего - консультации с садовниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пока подрядчик ждет консультации со специалистами, как лучше сохранить виноград, - сказали в ведомстве. В Фонде уточнили, что из-за ожидания консультации старт работ пока не имеет точной даты.

Местные жители попросили власти разъяснить, как будет проходить «переезд» винограда с родной стены на временную опору. А пока горожане держат ухо востро и наведываются к зеленой стене в гости – следить, чтобы виноград не начали беспорядочно срезать.

В доме №18 планируют не только обновить фасада площадью 5 303 квадратных метра, но и отремонтировать инженерные системы и заменить аварийные перекрытия в нескольких помещениях. Закончить ремонт удастся в октябре текущего года.