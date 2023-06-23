«Любуйтесь животными издалека». В ЦПКиО можно посмотреть на представителей фауны региона

В Петербурге открылась фотовыставка биолога Павла Глазкова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже более двух лет в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург» выходит постоянная рубрика ученого, кандидата биологических наук Павла Глазкова «Лесные новости». За это время рубрика так полюбилась зрителям, что было принято решение расширить формат до полноценной программы, которая теперь выходит каждую субботу и называется «Дикие выходные с Павлом Глазковым». Одним словом, для любителей фауны он кто-то вроде Джереми Кларксона для фанатов крутых тачек.

Павел с юмором и очень доступно рассказывает обо всех причудах мира животных и растений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В своих выпусках Павел рассказывает интересные факты об особо охраняемых природных территориях региона, о зверях, птицах, рыбах, насекомых. Ну и конечно, во время своих творческих экспедиций Павел собирает множество интересных фотографий. Однажды ему пришла идея объединить их в одну выставку. Что он и сделал. Ее торжественное открытие состоялось на Средней аллее в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Посетители смогли увидеть уникальные кадры, которые сделал Павел во время съемок программ.

Кабан, лисица, глухарь, лось, бобр - на 15 фотостендах размещены фотографии 15 животных – жителей наших краев. О каждом Павел собрал интересный материал с фактами, которые для большинства петербуржцев станут открытиями. О некоторых фактах он рассказал сам.

Выставка доступна в дни работы ЦПКиО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Последнее время горожане встречают лисиц, - напомнил он, - так вот подкармливать их или же пытаться погладить не стоит. Это дикие животные, которые могут внезапно укусить, а еще они могут быть носителями заболеваний. Кроме того, если даже животное спокойно примет угощение – оно начнет привыкать, что в этом месте его кормят и будет обитать в его окрестностях, утратив самостоятельность. В этом плане лучше всего любоваться животным издалека».

Что ж, выставка, которая открыта в дни работы ЦПКиО, дает такую возможность.