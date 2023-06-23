Как выбрать магазин для покупки стройматериалов

Спрос на материалы для ремонта и отделки сохранится на высоком уровне. Фото:pixabay.com/«Бафус».

Сезон ремонтов и строек продлится вплоть до наступления первых холодов, а это значит, что в ближайшие месяцы спрос на стройматериалы и сопутствующие товары сохранится на высоком уровне.

Высокий спрос означает не только соответствующее предложение, но и присутствие на рынке большого числа поставщиков в виде интернет-магазинов и их наземных аналогов, которые активно продвигают свои услуги. Как выбрать среди них тот магазин, куда и стоит отправиться за новыми обоями, краской, брусом или клеем для плитки?

Решите вопрос с логистикой

Первостепенный вопрос, на который нужно ответить – это то, как вы планируете доставлять стройматериалы до места проведения стройки или ремонта. На выбор потенциальным покупателям предлагают – доставку внутренними отделами логистики магазина, сторонними грузовыми такси или транспортными компаниями, доставку своими силами из точек самовывоза. Сроки и стоимость может меняться в зависимости от выбранного способа.

Обратите внимание на магазины с бесплатной доставкой в пределах города или области при заказе на определенную сумму и выше. Такой сервис есть, к примеру, у интернет-магазина Бафус.

Прямые поставки

Желательно выбирать те строительные гипермаркеты, у которых есть свои контракты с заводами-производителями или представительствами иностранных брендов на территории страны. Таким образом, вы получите доступ не только к актуальному каталогу (что немаловажно, например, при выборе отделочных материалов), но и низкому ценнику.

К слову, обратите внимание на каталог магазина. В этом плане удобнее сравнивать предложения в интернет-гипермаркетах. Если остро стоит вопрос экономии, в данный момент выгоднее покупать продукцию отечественных брендов или брендов из дружественных стран, а вот для продукции «ушедших» брендов, скорее всего, придется искать более дешевые аналоги.

Скидки и специальные предложения

Кроме традиционных распродаж в строительных гипермаркетах можно встретить и другие предложения. Например, накопительную систему скидок для постоянных и оптовых клиентов, скидки на продукцию из складских остатков, а также скидки при покупке товаров из смежных групп – например, плитки и клея для плитки.

Чтобы получить максимальную выгоду и «накопить» скидку, покупать стройматериалы желательно в одном магазине. Так вы сможете рассчитывать на лучшие условия и не потратитесь на доставку из разных географических локаций.

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