127 детей покусали клещи за месяц в Петербурге

В больницы Петербурга обратились 786 человек, укушенных клещами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето – излюбленное время жителей практически любого города России. Почему бы не провести время за шашлыками в кругу друзей или на пикнике на свежем воздухе? Но неизбежно отдых на природе сопровождают неприятные гости – клещи, передающие опасные для человека инфекции. Так, за первый месяц лета в больницы Петербурга обратились 786 человек, к отдыху которых присоединились кровососы. Из них, как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 127 укущенных – дети до 17 лет.

– Абсолютным лидером по пострадавшим паразитов оказался Пушкинский район. Там укусили 25 человек, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Меньше всего досталось жителям Калининского, Колпинского и Кронштадтсого образований. В местных медучреждениях в общей сумме зарегистрировали лишь четыре нападения любителей «красненького». Несмотря на то, что большинство случаев в городе оказались лишь эмоционально неприятными, нашлись и реальные случаи заражения. Так, в Северной столице за минувшую неделю зафиксировали один клещевой энцефалит. Кроме того, шесть петербуржцев заболели клещевым боррелиозом.

К слову, в рамках плановой вакцинации в Северной столице с 16 по 22 июня привили против клещевой инфекции 710 человек, из которых более 350 – дети.

Напомним, что снятого с тела клеща нужно доставить на исследование в лабораторию. Обратиться с незваным гостем можно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии. Его отделения располагаются как в городе на Неве, так и в Ленобласти.