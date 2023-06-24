Град диаметром в один сантиметр выпал в Гатчинском районе Ленобласти

В Ленобласти выпал град. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Ленинградской области прошел обещанный град. Солнечная погода сменилась осадками утром 24 июня. В деревне Красницы в Гатчинском районе с неба выпали ледяные шарики диаметром примерно в один сантиметр. Причиной осадков стал фронтальный раздел.

- Синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием фронтального раздела, вытянувшегося через регион в широтном направлении и неторопливо смещающегося к юго-востоку, - прогнозировал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге при этом града ждать не стоит. Максимум, чем может порадовать погода в субботу – кратковременные дожди и грозы. Но в целом, специалисты обещали облачную погоду с прояснениями.

Температура воздуха на выходных составит от 19 до 24 градусов. А скорость ветра – 4-9 метров в секунду. Воскресенье не сильно отличится погодными условиями от субботы.