«Стоят с автоматами, держит нас в рабстве»: Пару россиян в Мьянме захватили вооруженные люди

Пара россиян угодила в рабство к мошенникам на заработках в Мьянме. Фото: предоставлено "КП"

Молодая пара из России оказалась в ловушке на работе в Мьянме. 20-летний фрилансер Сергей Кузьмин и 19-летняя студентка Екатерина Неясова путешествовали по России и ближнему зарубежью, как вдруг наткнулись на заманчивое предложение о легком заработке в азиатской стране. Идея показалась им удачной – днем продаешь европейским туристам китайские товары, агитируешь их инвестировать в криптовалюту, а по вечерам и ночам гуляешь по пляжам, купаешься и наслаждаешься удивительной природой. Вот только теперь пара взаперти, а за стеной вооруженные люди, которые отказываются их отпускать. Россияне думают, что попали в рабство, и забили тревогу.

«Спрятали в багажник и накрыли вещами»

- Я в последнее время больше путешествовал, чем работал. Сам из Иркутска, - рассказал spb.kp.ru Сергей Кузьмин. – А Катя - моя девушка из Москвы. Она еще учится. Мы хотели уехать на заработки. Увидели объявление от китайской компании, что в месяц мне заплатят 2 тысячи долларов, а девушке – 4,5 тысячи. Работа несложная. Им нужны были славяне, вызывающие доверие у потенциальных клиентов.

В этой комнате живут Сергей и Екатерина. Фото: предоставлено "КП"

Волноваться ребята начали, когда поняли, что путь до их отеля выглядит, как фрагмент из фильма-боевика.

- Нам не говорили, куда мы едем. По дороге они меняли машину и водителя несколько раз. Мы проезжали блокпосты, прятавшись в багажнике, где нас накрыли вещами. Чтобы нас не заметили военные. Якобы это нужно для нашей безопасности, - поделился с редакцией Сергей.

Судя по геолокации, пара находятся в городе Лаукай (Laukkaing). Их заселили в небольшой мотель в комнату с решетками на окнах. Девушку и парня отпускают только в туалет и столовую. Кормят нормально, обращаются тоже как с людьми. Паспорт и телефон при них. Но есть нюанс.

На окнах в комнате установлены решетки. Фото: предоставлено "КП"

- Мы не можем выходить на улицу без вооруженной охраны и разрешения руководителя. Мы боимся за свою жизнь. И еще мы поняли, что работаем на мошенников. Общаемся с гражданами Евросоюза по видеосвязи, у них начинают вымогать деньги. Мы видим это на примере других рабочих. Но сами пока просто созваниваемся с европейцами, чтобы расположить их к себе, - вздыхает молодой человек.

Помощь будет, но не скоро

Сергей и Екатерина обратились за помощью в российское консульство в Мьянме. Там их не обнадежили. Оказалось, территория, где находится пара, это самоуправляемая зона и фактически она не подконтрольна правительству Мьянмы. Ею управляют вооруженные этнические группировки. Они зарабатывают огромные деньги, помогая нелегальным предпринимателям продавать криптовалюту. В общем, там законы каменных джунглей.

- Эти компании привлекают иностранцев, отбирают у них документы, телефоны и принуждают работать. Если кто-то против, есть вероятность похищения, - ответили паре в консульстве.

Пара клюнула на сомнительное объявление о легком заработке. Фото: предоставлено "КП"

При этом официальные представители России в Мьянме заверили туристов, что сообщили полиции Мьянмы об их проблеме. Правительство страны тоже в курсе. Но оптимизма это пока не добавляет. А спастись самим нереально.

- Побег тут практически невозможен. На улице три охранника стоят в автомате. По сути, нас держат взаперти, в рабстве. Гуляем только в сопровождении охраны. Нам обещают помочь в консульстве, но сроки пугают – потребуется около месяца, чтобы нас вытащить. Это очень долго. Мы не знаем, что будет завтра. Начитались статей про то, как туристов отправляют на органы или в сексуальное рабство. Нам страшно, - переживают молодые люди.

Spb.kp.ru направит обращение в МИД России в связи с ситуацией россиян и будет следить за развитием событий.

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